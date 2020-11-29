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Alman ordusunda aşırı sağ soruşturması

29.11.2020 11:14 | Son Güncelleme:
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Alman ordusunda aşırı sağ soruşturması

Alman ordusunun 9.

Zırhlı Eğitim Tugayı'na mensup 26 asker hakkında aşırı sağcı sohbet grubu oluşturma şüphesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.Savunma Bakanlığı'nın Federal Meclis'teki yetkili komisyona sunduğu bilgilendirme raporuna göre, Alman ordusu 9. Zırhlı Eğitim Tugayı'na mensup 26 asker hakkında resmi olarak "siyasi ve aşırıcılık kaynaklı kusurlu davranış" şüphesiyle soruşturma başlattı. 10'u çavuş 26 askerin kurdukları sohbet (chat) grubunda şiddeti yücelten, antisemitik, pornografik ve aşırı sağcı içerikler paylaştığı iddia ediliyor.

Alman haber ajansı dpa'nın konuyla ilgili haberinde sohbet grubunun açığa çıkmasıyla birlikte ordudaki üstlerinin şüpheli askerler hakkında disiplin soruşturması başlattığı ve Alman Askeri İstihbarat Servisi'nin de (MAD) sürece dahil edildiğine dikkat çekildi. Şu ana kadar üç askerin soruşturma kapsamında açığa alındığı belirtilirken, şüpheli askerlerin çoğunun Aşağı Saksonya'daki Neustadt am Ribenberge'deki müdahale taburunda görevli olduğu ifade ediliyor.

Almanya'da son dönemde güvenlik kurumlarında ortaya çıkarılan aşırı sağcı chat grupları tartışma yaratıyor. Geçen hafta polis teşkilatında da kurulan chat gruplarında aşırı sağcı içerikler paylaştığı anlaşılan polisler hakkında başlatılan soruşturma genişletilmiş ve Kuzey Ren-Vestfalya'da görevli polislerin evlerine baskınlar düzenlenmişti.

dpa,AFP/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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