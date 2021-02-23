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Alman ordusunda aşırı sağcılık şüphesi arttı

23.02.2021 17:04 | Son Güncelleme:
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Alman ordusunda aşırı sağcılık şüphesi arttı

Almanya’da Askeri İstihbarat Servisi raporuna göre Alman ordusu içinde aşırı sağcı olduğu şüphesiyle incelenen askerlerin sayısı artış kaydetti.

Buna karşın radikal İslamcı olduğu şüphesiyle incelenenlerin sayısı düştü.Alman ordusunun istihbarat birimi olan Alman Askeri İstihbarat Servisi (MAD) ordu içinde aşırı sağcı olduğu şüphesiyle incelenen askerlerin sayısının geçen yıl 477'ye yükseldiğini açıkladı.

Federal meclisin ordudan sorumlu üyesi Eva Högl'ün Salı günü Berlin'de MAD 2020 raporuna dayanarak verdiği bilgilere göre 2019 yılında bu rakam 363 olarak belirlenmişti.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Högl, ordu içinde radikal sağ kaynaklı olduğundan şüphelenilen vaka sayılarında görülen artışın, bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini ortaya koyduğunu belirterek, "Eğitim, yaptırım ve önlemlere gereksinimimiz var. Bunlar tutarlı, kesintisiz ve hızlı bir şekilde uygulanmalı. Bu, tüm toplumu ve dolayısıyla Federal Orduyu da kapsayan sürekli bir görevdir" dedi.

Siyasi eğitimin bir anahtar olduğunu ifade eden Högl, "Bu eğitim günlük programın ayrılmaz bir parçası olmalıdır" diye konuştu.

Ordu mensupları arasında aşırı uçlara eğilimli olan personelin ve aşırı sağ kaynaklı vakaların tespit edilmesinde Askeri İstihbarat Servisi'nin önemli bir rolü bulunduğunu belirterten Högl, bu nedenle servisin daha da genişletilerek personel sayısının da artırılması gerektiğini söyledi.

Radikal İslamcı vakalarında azalma

Högl, aşırı İslamcılık adı altında değerlendirilen şüpheli vakaların sayısında ise düşüş kaydedildiğini belirtti. Buna göre geçen yıl 31 vaka kaydedilirken, 2019 yılında 77 olay kayıtlara geçmişti.

Almanya'da mevcut devleti, hükümeti ve yasaları tanımadıklarını ilan eden ve İmparatorluk dönemi Almanyasının devamı olduklarını ileri süren yasa dışı İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger) yapılanmasına mensup olduklarından kuşkulanılanların sayısında da artış görüldü. 2019 yılında 16, 2020 yılında ise 31 vaka tespit edildi.

Raporda, vakaların sosyal medya gruplarındaki yazışmalardan veya açıkça Hitler selamı verilmesi gibi davranışların rapor edilmesi sonucunda tespit edildiği bilgisine yer verildi. Bu tür davranışlar sergileyen personelin birçoğunun işine son verildiği kaydedildi. Bazılarına ise çeşitli cezai yaptırımlar uygulandığı belirtildi.

Geçen yıl göreve gelen Högl, ordudaki aşırı yapılanmalarla ilgili ilk yıllık raporunu açıklamış oldu. Federal Parlamento Ordu Sorumlusu, Anayasa'nın 45b maddesi uyarınca, Parlamento'daki askeri temsilci olarak yer alıyor. Parlamento'ya silahlı kuvvetlerin denetlenmesinde yardımcı rolü de üstlenen ordu sorumlusu, aynı zamanda askerlerin de muhatabı konumunda bulunuyor.

dpa,epd/TY,JD, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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