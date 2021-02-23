Alman ordusunda aşırı sağcılık şüphesi arttı

Buna karşın radikal İslamcı olduğu şüphesiyle incelenenlerin sayısı düştü.Alman ordusunun istihbarat birimi olan Alman Askeri İstihbarat Servisi (MAD) ordu içinde aşırı sağcı olduğu şüphesiyle incelenen askerlerin sayısının geçen yıl 477'ye yükseldiğini açıkladı.

Federal meclisin ordudan sorumlu üyesi Eva Högl'ün Salı günü Berlin'de MAD 2020 raporuna dayanarak verdiği bilgilere göre 2019 yılında bu rakam 363 olarak belirlenmişti.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Högl, ordu içinde radikal sağ kaynaklı olduğundan şüphelenilen vaka sayılarında görülen artışın, bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini ortaya koyduğunu belirterek, "Eğitim, yaptırım ve önlemlere gereksinimimiz var. Bunlar tutarlı, kesintisiz ve hızlı bir şekilde uygulanmalı. Bu, tüm toplumu ve dolayısıyla Federal Orduyu da kapsayan sürekli bir görevdir" dedi.

Siyasi eğitimin bir anahtar olduğunu ifade eden Högl, "Bu eğitim günlük programın ayrılmaz bir parçası olmalıdır" diye konuştu.

Ordu mensupları arasında aşırı uçlara eğilimli olan personelin ve aşırı sağ kaynaklı vakaların tespit edilmesinde Askeri İstihbarat Servisi'nin önemli bir rolü bulunduğunu belirterten Högl, bu nedenle servisin daha da genişletilerek personel sayısının da artırılması gerektiğini söyledi.