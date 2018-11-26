Alman Ordusunda Darbe Planı Yapan Grup İddiası

Almanya'da ırkçılık ve yabancı düşmanlığı son yıllarda geniş bir zemine taşınıyor. 2015’de Başbakan Angela Merkel’in bir milyon mülteciye sınırları açması sonrasında yeni bir boyut kazanan ve toplumu ikiye bölen yabancı düşmanlığının siyasal yansıması, Berlin’de politik gündemi belirleyen parti haline dönüşen Almanya için Alternatif (AfD).

Şiddet yanlışı aşırı sağcı ve Neo-Nazi grupların düzenledikleri gösterilerin sayısı her geçen gün ürkütücü bir düzeye yükselirken, Berlin merkezli TAZ gazetesinin yayınladığı bir haber, ırkçı Nazi örgütlenmenin devleti ve demokrasiyi tehdit eden bir boyut kazandığını ortaya koyuyor.

Gazetenin Federal Savunma Bakanlığı ve Askeri İstihbarat Servisi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Alman ordusu içinde örgütlü bir aşırı sağcı ağı yöneten, suikast ve terör yoluyla idareyi ele geçirmeyi planlayan bir Nazi örgütlenmesi son anda çökertildi.

''Hannibal'ın Gölge Ordusu'' adı verilen gruba karşı yürütülen gizli operasyonda, tamamı askerlerden oluşan ve aralarında bir albayın da bulunduğu teşkilatın, ''X Günü'' adını verdikleri bilinmeyen bir tarihte, Almanya’daki siyasetçilere yönelik suikastlar yaparak, iç savaş çıkartmayı, ardından da darbe planladığı iddia edildi.