Alman ordusunda etkin personel sayısı artacak

Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen Alman ordusunun (Bundeswehr) etkin personel sayısını 2025 yılına kadar 203 bin kişiye artırmayı hedefliyor. Hâlihazırda yaklaşık 180 bin olan etkin personel sayısının 2024 yılına kadar 198 bine yükselmesi hedefleniyordu.

Almanya Savunma Bakanlığı'ndan bir sözcü Bild am Sonntag'a yaptığı açıklamada asker sayısının artırılacağını doğrularken tam bir sayı vermekten kaçındı.

Alman ordusu Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana sürekli olarak adım adım küçüldü. İki Almanya'nın birleştiği 1990 yılında yaklaşık 585 bin personeli bulan orduda küçülme trendi 2016 yılında Savunma Bakanlığı tarafından sona erdirildi.

Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Thomas Hitschler Twitter hesabı üzerinden haberle ilgili yaptığı yorumda "Bakanın personel kazanma stratejisini merak ediyorum. Hâlihazırda askeri personel ihtiyacını kapatmak yapılabilir değil. Eşzamanlı olarak da sivil hizmet görevlerine ihtiyaç var. Son haftalardaki tartışma bunu ortaya koyuyor” yorumunu yaptı.