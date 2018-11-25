HABER

Alman ordusunda personel sayısı artabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 19:30 | Son Güncelleme

Orduda 2025'e kadar 20 bin kişi daha istihdam edilebilir

BERLİN (AA) - Alman ordusunun 2025'e kadar 20 bin personel daha istihdam edebileceği bildirildi.

Bild am Sonntag gazetesi, Alman ordusunun, 180 bin olan personel sayısını 2025' kadar kademeli olarak 203 bine çıkartabileceğini yazdı.

Savunma Bakanlığından bir sözcünün de asker sayısının artırılacağını doğruladığı ancak tam bir sayı vermediği belirtildi.

Bu sayısının artırılmasına gerekçe olarak NATO'da acil müdahale birliklerine katkı sunmak, siber güvenlik ve Avrupa projeleri için yeni kurulacak komuta merkezi gösterildi.

Haberde orduda görev yapan General Markus Laubenthal'in Hannover'de yaptığı bir konuşmada geçen eylül ayı itibarıyla halihazırda orduda 22 bin 602 personel açığı olduğunu söylediği bilgisi de paylaşıldı.

Tarihin en ilginç olayını okumaya hazır mısınız: İşte Demir Maskeli Adam!Tarihin en ilginç olayını okumaya hazır mısınız: İşte Demir Maskeli Adam!
Bakırköy'de otomobil aparmanın bahçesine uçtuBakırköy'de otomobil aparmanın bahçesine uçtu
Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişiKadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alman Ordusu personel

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'da 6,3 büyüklüğünde deprem

İran'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişi

Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişi

Taksim'deki kadına şiddet eylemine polis müdahalesi

Taksim'deki kadına şiddet eylemine polis müdahalesi

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Kuşadası'nda korkunç olay! Dakikalarca tekmeleyip tokatladı

Kuşadası'nda korkunç olay! Dakikalarca tekmeleyip tokatladı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.