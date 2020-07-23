Alman ordusunda yine aşırı sağ skandalı

Son yıllarda art arda gelen aşırı sağ skandallarla gündemden düşmeyen Alman ordusunda yeni vakalarla ilgili bulgular birbiri ardına geliyor.

Zeit Online'ın özel haberinde Telegram'da "Wir" (Biz) adlı aşırı sağcı kanalda devletin yıkılması ve hükümet üyelerinin tutuklanması gibi senaryoların konuşulduğu, mülteciler ve solculara karşı hakaretlerle antisemitist ve ırkçı şiddet fantezilerinin paylaşıldığı ve üyeleri arasında en az iki Alman ordu mensubunun bulunduğu iddia edildi.

Grubun en az 2020 yılı Haziran ayı sonuna kadar aktif olduğu, sohbet kanalını işleten kişinin, cami ve politikacılara saldırılar planladığı gerekçesiyle üyeleri Şubat ayında tutuklanan "Grup S" adlı terör örgütünün destekçisi olduğu bildirildi.

"X günü"ne hazırlık

Telegram'daki kanalın, Almanya'da aşırı sağcılar arasında "X günü"ne hazırlık yapan gruplarla da ilişkili olduğu belirtiliyor. "X günü"ne hazırlık, Alman devletinin devrileceği güne hazırlık yapılması, "vatanseverler"in kendilerini güvenliğe alması ve ilk dalga sona erdiğinde ülkenin yeniden inşa edilmesi senaryoları üzerine kuruluyor.