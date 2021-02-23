Alman Ordusundaki Aşırı Sağcı Eğilimler Kaygı Yaratıyor

Alman ordusunda ortaya çıkan Neonazi skandalları ve bazı askerlerin aşırı sağcı çevrelerle bağlantılarıyla ilgili iddiaların arkası kesilmiyor. Aşırı sağın ordu içine yuvalandığı korkularını giderek güçlendiren haberlere bir yenisi daha eklendi.

Geçen yıl ordu envanterinden kayıp olarak bildirilen yaklaşık 95 bin mermi ve 62 kilo patlayıcının, Alman Komando Özel Kuvvetleri (KSK) bünyesinde görevli bir asker tarafından çalındığı, KSK komutanı General Markus Kretimayr‘ın aşırı sağ bağlantılı söz konusu askerin bahçesinde ortaya çıkan mühimmatı kendiliğinden teslim etmesi durumunda, suçunu affedeceği ve işlem yapmayacağı yönünde teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Markus Kreitmayr, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer tarafından, 2017 yılından bu yana aşırı sağ bağlantılı skandallarla gündemden düşmeyen KSK’yı reformdan geçirmesi ve birliği Neonazilerden temizlemesi için 2018’de bu göreve getirilmişti.

Komutanın, bakandan habersiz askeri affetmesi, Kreitmayr’ın de aşırı sağ eğilimli olduğu iddialarını gündeme getirdi. Muhalefet ve basın, komutanın derhal görevden alınmasını talep ederken, birçok siyasetçi özel komando birliği KSK‘nın tümden lağvedilmesini önerdi.