Alman Ordusundaki Aşırı Sağcı Eğilimler Kaygı Yaratıyor

Alman ordusunda ortaya çıkan Neonazi skandalları ve bazı askerlerin aşırı sağcı çevrelerle bağlantılarıyla ilgili iddiaların arkası kesilmiyor. Aşırı sağın ordu içine yuvalandığı korkularını giderek güçlendiren haberlere bir yenisi daha eklendi.
Geçen yıl ordu envanterinden kayıp olarak bildirilen yaklaşık 95 bin mermi ve 62 kilo patlayıcının, Alman Komando Özel Kuvvetleri (KSK) bünyesinde görevli bir asker tarafından çalındığı, KSK komutanı General Markus Kretimayr‘ın aşırı sağ bağlantılı söz konusu askerin bahçesinde ortaya çıkan mühimmatı kendiliğinden teslim etmesi durumunda, suçunu affedeceği ve işlem yapmayacağı yönünde teklifte bulunduğu ortaya çıktı.
Markus Kreitmayr, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer tarafından, 2017 yılından bu yana aşırı sağ bağlantılı skandallarla gündemden düşmeyen KSK’yı reformdan geçirmesi ve birliği Neonazilerden temizlemesi için 2018’de bu göreve getirilmişti.
Komutanın, bakandan habersiz askeri affetmesi, Kreitmayr’ın de aşırı sağ eğilimli olduğu iddialarını gündeme getirdi. Muhalefet ve basın, komutanın derhal görevden alınmasını talep ederken, birçok siyasetçi özel komando birliği KSK‘nın tümden lağvedilmesini önerdi.
Savunma Bakanı ordudaki aşırı sağcıların temizlenmesi için takvim belirlemişti
Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, geçen yaz, elit birlik olarak tanımlanan KSK'nın içindeki Neonazi örgütlenmeler ekseninde yaşanan tartışmalara son verebilmek için, birliğin temelden yeniden yapılandırılması gerektiğini belirterek, aşırı sağcıları temizlemesi için geçen yılın sonuna dek süre vermişti. Bakanın, "KSK’nın kendi içindeki temizlik süreci yeterli etkiyi göstermezse, mevcut şekliyle varlığını sürdürüp-sürdüremeyeceği sorusu kaçınılmaz olacaktır" sözleri, elit birliğe yönelik son uyarı olarak algılanmıştı.
Bakan, ilk adım olarak gene geçen yıl KSK'ye bağlı ve şüpheli vakaların yoğunlaştığı 150 askerden oluşan ikinci bölüğü tamamen lağvederken, KSK’nın eğitim, tatbikat ve uluslararası iş birliklerini geçici olarak dondurma kararı almıştı. KSK içindeki aşırı sağ oluşumu ''demir süpürgeyle'' süpüreceğini vurgulayan bakan, ''KSK’nın bazı bölümlerinin son yıllarda başına buyruk olduğunu, bunun sonucunda da aşırı eğilimlerin geliştiğini ve gerçek anlamda bir temizliğe gidilmesinin şart olduğunu'' söylemişti. Son ortaya çıkan skandalla birlikte, sadece Markus Kreitmayr’ın görevini kaybetmesi değil, tüm KSK’nın lağvedilmesi bekleniyor.
Alman ordusunda ırkçı ideolojinin yayıldığı iddiaları artıyor
Alman ordusu içinde son yıllarda art arda gelen ve münferit olmayan aşırı sağ skandallar, yıllardır hazırlanan değişik raporlarla ifade ediliyor. Hatta Askeri istihbarat servisi (MAD), ordu içinde Neonazi şüpheli asker sayısının binin üzerinde olduğunu tahmin ediyor. Belli aralıklarla şüpheli askerler ordudan uzaklaştırılmasına rağmen, aşırı sağcı görüşleri savunanlara hoşgörü gösterildiği ve ırkçı ideolojinin personel içinde yaygınlaştığı ile ilgili iddialar ülkede yoğun bir biçimde tartışılıyor.
Saldırı ve suikast planları yapılıyordu
Geçen sene bir yedek subayın bilgisayarında Almanya’nın önde gelen bakan ve siyasetçilerinin isim, telefon ve özel adreslerinin bulunduğu, suikast hedefli bir liste ele geçirilmiş, 2017 yılında yakalanan üstteğmen Franco A.’nın üzerinde de dönemin Cumhurbaşkanı Joachim Gauck başta olmak üzere çok sayıda siyasetçinin adının yer aldığı benzer bir suikast listesi bulunmuştu. Franco A.’nın büyük bir saldırı düzenleyerek, saldırıyı mülteciler yapmış gibi göstermeyi planladığı ortaya çıkmıştı.
2018’de ise, ''Hannibal'ın Gölge Ordusu'' adı verilen gruba karşı yürütülen gizli operasyonda, tamamı askerlerden oluşan ve aralarında bir albayın da bulunduğu oluşumun, ''X Günü'' adını verdikleri bilinmeyen bir tarihte, Almanya’daki siyasetçilere yönelik suikastlar yaparak, iç savaş çıkartmayı, ardından da darbe planladığı belirlenmiş, çok sayıda asker ordudan uzaklaştırılmıştı.