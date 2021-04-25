Alman ordusundaki aşırı sağcı vakaların rakamları açıklanmıyor iddiası

Alman ordusunun, kendi içindeki aşırı sağcı faaliyetlerle ilgili rakamları yayınlamayı reddettiği iddia edildi.

Muhalafetteki Hür Demokrat Parti (FDP) meclis grubunun pazar günü yaptığı açıklamada, FDP milletvekilleri Marie-Agnes Strack-Zimmermann ve Benjamin Strasser tarafından, Alman ordusundaki aşırı sağcılıkla ilgili rakamlara dair verilen soru önergesinin yanıtlanmadığı belirtildi. FDP, milletvekillerinin özellikle yüksek sayıda şüpheli vaka bulunan garnizonlar hakkındaki sorularına cevap verilmediğini aktardı.

Alman ordusunun soru önergesine yanıtında, ordunun istihbarat birimi olan Alman Askeri İstihbarat Servisi (MAD) tarafından soruşturması devam eden istihbaratla ilgili şüpheli vakalara dikkat çekildi ve bu soruşturmalara bir zarar verilmemesi gerektiği ifade edildi. MAD, şubat ayında yaptığı açıklamada, ordu içinde aşırı sağcı olduğu şüphesiyle incelenen vakaların sayısının 2020’de 477'ye yükseldiğini açıklamıştı.

En fazla şüpheli vaka Aşağı Saksonya'da

Bununla birlikte ordudan verilen yanıtta, 2020'de en çok şüpheli vakaların bulunduğu beş eyalet listelendi. Listenin başında 89 şüpheli vaka ile Aşağı Saksonya gelirken, bunu 87 vaka ile Bavyera ve 43 vaka ile Baden-Württemberg takip etti. Kuzey Ren-Vestfalya 38 vaka ile listenin dördüncü sırasında yer alırken, Schleswig-Holstein 38 vaka ile Alman ordusu içerisinde en fazla aşırı sağcı şüpheli vaka görülen beşinci eyalet oldu.