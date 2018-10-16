HABER

Alman ordusundan 10 yılda 199 aşırı sağcıya ihraç

16.10.2018 09:19 | Son Güncelleme

Son on yılda aşırı sağcı eğilimleri olduğu belirlenen 199 Alman askeri ya ordudan ihraç edildi ya da ihraç sürecinde bulunuyor.

Ordunun karşı istihbarat birimi, iş başvurusu yapanları incelemek için görevlendirildi.2008 yılından bu yana Alman ordusunun 199 mensubunun aşırı sağcı eğilimlere sahip olduğunun belirlendiği ve bunun üzerine söz konusu kişilerin çoğunun ordudan ihraç edildiği ortaya çıktı.

Düsseldorf'ta yayınlanan Rheinische Post gazetesinin Salı günkü haberinde, aralarında kadın ve erkeklerin bulunduğu 199 askerin 170'inin zorunlu askerlik döneminden bu yana ordu mensubu oldukları ifade edildi. Almanya'da zorunlu askerlik hizmeti yaklaşık yedi yıl önce, 1 Temmuz 2011 tarihinde kaldırılmıştı.

Federal Savunma Bakanlığı'ndan elde edilen verilere dayandırılan haberde, aşırı sağcılık şüphesi bulunan beş kişinin henüz ordudan ihraç edilmediği ve haklarındaki hukuki ve askeri sürecin sürdüğü belirtildi.

Söz konusu vakaların gün yüzüne çıkması üzerine orduya iş başvuru sürecinde de düzenlemeye gidildiği ifade edildi. Ordu bünyesindeki askeri karşı istihbarat biriminin geçen yıl iş başvurusunda bulunan kişilerin geçmişlerini incelemek amacıyla görevlendirildiği bildirildi. Şu ana dek 16 bini aşkın güvenlik incelemesinde bulunulduğu aktarıldı.

Savunma Bakanlığı sözcüsünün aktardığına göre, yapılan incelemeler sonucunda belirli kişilerin orduya katılması ve silah eğitimi almasına "birden fazla kez" engel olunuldu. Sözcü, "Aşırı sağcılık, aşırı solculuk ya da İslamcı bir geçmişi bulunsun, aşırıcılığın, 260 bin mensubu bulunan Alman ordusunda yeri yoktur" açıklamasında bulundu.

Ordunun karşı istihbarat biriminin, 2018 yılının ilk üç çeyreğinde, aşırı sağcı görüşlere sahip olduğu şüphesi bulunan toplam 151 vakayı incelediği ve bunların ikisinin teyit edildiği belirtildi.

epd,DW/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood’a damga vurduGöğüsleriyle Hollywood’a damga vurdu
Pompeo Kaşıkçı için Türkiye'ye gidiyorPompeo Kaşıkçı için Türkiye'ye gidiyor
Kriz aşılacak mı? Yeni bir şans olabilirKriz aşılacak mı? Yeni bir şans olabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda incelemeler tamamlandı

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda incelemeler tamamlandı

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Mustafa Sandal ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor? Göcek'ten fotoğraf paylaştılar

Mustafa Sandal ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor? Göcek'ten fotoğraf paylaştılar

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

İlginizi Çekebilir

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Önemli iddia: O telefon krizi engelleyebilirdi!

Önemli iddia: O telefon krizi engelleyebilirdi!

Yunan bakandan sert 'Türkiye' çıkışı

Yunan bakandan sert 'Türkiye' çıkışı

Suriye’den ‘Sınır Kapılarıyla’ Mesaj

Suriye’den ‘Sınır Kapılarıyla’ Mesaj

'AB ve Merkel'e savaş açan İtalya, AB'yi parçalayabilir'

'AB ve Merkel'e savaş açan İtalya, AB'yi parçalayabilir'

Kriz aşılacak mı? Yeni bir şans olabilir

Kriz aşılacak mı? Yeni bir şans olabilir

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.