Alman ordusundan SİHA talebi

Ancak Alman siyasetinde SİHA'lar uzun süredir tartışmalı bir konu.Almanya Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn, ordu mevcudundaki insansız hava araçlarının silahlandırılması talebinde bulundu. Silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Alman ordusunun güvenliği için önemli olduğunu belirten Zorn, "Alman ordusu olarak SİHA'ları kendi savunmamız ve kendimizi korumak için kullanmak istiyoruz" dedi.

SİHA'ların üç noktada önem taşıdığına dikkat çeken Genelkurmay Başkanı, "genel tablonun bu şekilde daha iyi değerlendirilebileceğini, karar vericilere zaman kazandıracağını ve hedeflerle mücadelede daha kesin isabetlilik sağlayacağını" kaydetti. Zorn, SİHA'ların savaş uçaklarına göre daha hafif silahlar taşıyabildiğini ve görevin son ana kadar iptal edilebilmesi olanağı da tanıdığını belirtti.

Alman ordusu Afganistan ve Mali'deki görevlerinde Heron 1 tipi insansız hava araçları kullanıyor. Daha modern olan Heron TP modelinin 2021 yılından itibaren kullanılmaya başlanması planlanıyor. Heron TP silahlandırılabiliyor. Bu model keşif için kullanılabildiği gibi birliklere destek için ani saldırı amaçlı da devreye sokulabiliyor.