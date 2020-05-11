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Alman ordusundan SİHA talebi

DÜNYA HABERLERİ  | 11.05.2020 22:49 | Son Güncelleme

Almanya Genelkurmay Başkanı, ordudaki insansız hava araçlarının silahlandırılmasını talep etti.

Alman ordusundan SİHA talebi

Ancak Alman siyasetinde SİHA'lar uzun süredir tartışmalı bir konu.Almanya Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn, ordu mevcudundaki insansız hava araçlarının silahlandırılması talebinde bulundu. Silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Alman ordusunun güvenliği için önemli olduğunu belirten Zorn, "Alman ordusu olarak SİHA'ları kendi savunmamız ve kendimizi korumak için kullanmak istiyoruz" dedi.

SİHA'ların üç noktada önem taşıdığına dikkat çeken Genelkurmay Başkanı, "genel tablonun bu şekilde daha iyi değerlendirilebileceğini, karar vericilere zaman kazandıracağını ve hedeflerle mücadelede daha kesin isabetlilik sağlayacağını" kaydetti. Zorn, SİHA'ların savaş uçaklarına göre daha hafif silahlar taşıyabildiğini ve görevin son ana kadar iptal edilebilmesi olanağı da tanıdığını belirtti.

Alman ordusu Afganistan ve Mali'deki görevlerinde Heron 1 tipi insansız hava araçları kullanıyor. Daha modern olan Heron TP modelinin 2021 yılından itibaren kullanılmaya başlanması planlanıyor. Heron TP silahlandırılabiliyor. Bu model keşif için kullanılabildiği gibi birliklere destek için ani saldırı amaçlı da devreye sokulabiliyor.

SİHA'lar Alman siyasetinde uzun süredir tartışmalı bir konu. Alman koalisyon hükümetinin programında konuyla ilgili meclis kararının ancak "uluslararası hukuk, anayasa hukuku ve etik faktörlerin detaylı olarak değerlendirilmesi" sonrasında alınabileceği belirtiliyor.

Tartışma oturumu

Savunma Bakanlığı Müsteşarı Peter Tauber de uzmanlar, sivil toplum ve federal meclisteki parti gruplarından temsilcilerin katıldığı tartışma oturumunda yaptığı konuşmada, SİHA'lar konusunda önemli bir noktanın askerlere duyulacak güven olduğunu belirterek "Bu güvene sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Alman ordusunda SİHA'ların kullanımına en büyük itiraz Sol Parti'den geliyor. Sol Parti milletvekili Tobias Pflüger, SİHA'ları hedef gözeterek öldürmek için kullanan diğer devletleri örnek göstererek SİHA'ları "başka bir tür savaş için eşik" olarak tanımladı. Pflüger Sol Parti adına "Alman ordusunda silahlı insansız hava aracı istemiyoruz" dedi.

Yeşiller Partili Katja Keul de bu silah sisteminin uluslararası hukuka aykırı şekilde öldürmek için tasarlandığını savunarak şu an Alman ordusunun herhangi bir görevinin bu tür bir silah sistemini gerektirmediğini kaydetti.

İktidar partilerinden SİHA'lara destek

Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grubu'nun savunma politikaları sözcüsü Henning Otte ise "Saldırı savaşı yapmıyoruz. Görev verilmeden terörle mücadele etmiyoruz. Bizi koruyanları koruyoruz" çıkışı yaptı.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) savunma uzmanı Fritz Felgentreu da terörle mücadelede ABD'nin SİHA'ları hedef gözeterek kullanmasını eleştirerek bunun Almanya için söz konusu olamayacağını söyledi.

"Burada önemli olan SİHA'ların Alman ordusunda ne için kullanılacağı" diyen Felgentreu, SİHA'ların kullanımı ile ilgili net kurallar olması gerektiğini belirtti. Felgentreu "Konu SİHA'ların kötü olup olmaması değil" diye konuştu.

Liberal çizgideki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) savunma uzmanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann da askerlerin korunması için insansız hava araçlarının silahlı olmasından yana tavır alırken, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi adına konuşan Rüdiger Lucassen de gelecekte insansız hava araçlarının silahlandırılması gerektiğini, bunun caydırıcı etki yaratacağını savundu.

dpa / SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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