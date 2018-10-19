Alman ordusunun IŞİD ile mücadele görevi uzatıldı

Oylamaya sunulan görev metninde Almanya'nın "Suriye ve Irak'taki IŞİD oluşumuyla kalıcı mücadeleye" katkıda bulunduğu ve uluslararası koalisyonun Almanya tarafından yakıt ikmal uçakları, Tornado keşif uçuşları, askeri istihbarat ve NATO erken uyarı sistemine katılmak suretiyle desteklendiğine yer verildi. 31 Ekim 2019 yılına kadar uzatılan görev süresi sırasında Almanya, Irak ordusuna eğitim de verecek.

Almanya, Suriye ve Irak'ta savaşın yarattığı tahribatın kaldırılması konusunda yaptığı yardımlarını 100 milyon euro arttıracak.Suriye ve Irak'taki IŞİD ile mücadeleye katılan Alman askeri birliklerinin görev süresi Federal Meclis'te yapılan oylamayla uzatıldı. Kabul edilen karara göre uluslararası koalisyonda görevli Alman askerlerinin sayısı 800'ü aşmayacak. Muhalefet karar önerisine ret oyu kullanırken, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen Genel Kurul'daki oylamadan önce yaptığı konuşmada, "Savaşı kazandık, sıra şimdi barışı kazanmaya geldi” dedi. Bakan, "Yakınlarda savaşlar oluyor ve devletler dağılıyorsa insani felaketlerin ve yasa dışı göçün kaçınılmaz olacağını" söyledi.

Bölgeye 100 milyonluk yardım daha

IŞİD militanları bir yıl önce başkentleri ilan ettikleri Suriye'nin kuzeyindeki Rakka'dan sürülmüş, iki ay sonra da Irak hükümeti IŞİD'in yenildiğini ilan etmişti. Ancak cihatçı militanların saldırıları tamamen kesilmedi. Son zamanlarda IŞİD'in terör uyguladığı köylerin sakinleri öldürüldü ya da kaçırıldı. IŞİD'in elinde 2 binden fazla Yezidi kadın ve çocuğun bulunduğu tahmin ediliyor.

Almanya, IŞİD'den temizlenmiş bölgelere yapılan insani yardımlara katkısını 100 milyon euro arttırdı. Almanya dışişleri ve kalkınma yardımları bakanlıklarından yapılan açıklamaya göre Irak'taki elektrik, su ve kanalizasyon şebekesinin tamiriyle yol ve köprü inşa ve yıkıntı kaldırma çalışmalarına Almanya 90 milyon euroluk katkıda bulunacak. Almanya Şam rejiminin denetimindeki bölgelerle işbirliği yapmadığından, Suriye'ye ayrılan 10 milyon euroluk yardım muhaliflerin kontrolündeki Rakka ve Deyr ez-Zor'da kullanılacak.

Almanya Irak'a 2014 yılından bu yana bir milyar 300 milyon euroluk yardım taahhüdünde bulundu. Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için 2012'den bu yana serbest bırakılan Alman yardımları da 4 milyar 500 milyon Euro'yu buluyor.

DW,epd/AG,DÇÜ

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