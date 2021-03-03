Alman ordusunun kayıp silahları nerede?

Aşırı sağ skandallarla son yıllarda gündemden düşmeyen Alman Komando Özel Kuvvetlerinde (KSK) envanterdeki silah ve cephanelerle ilgili kuralların yıllar boyunca sistematik olarak ihlal edildiği ortaya çıktı.

Genelkurmay Başkanlığının "gizli" ibareli raporunda, KSK envanterindeki 13 bin atımlık cephane ve 62 kilogram patlayıcı maddenin kayıp olduğu ve hâlâ bulunamadığı kaydedildi. AFP haber ajansının ulaştığı raporda envanterin korunmasına yönelik kuralların sistematik ihlalinin kontrollerde kısmen büyük farklılıklar tespit edilmesine yol açtığı ve hala tamamen aydınlatılamadığı belirtildi.

KSK'daki sorumlu yetkililerin lojistik prosedürleri pek çok vakada dikkate almadığı ya da yeterince dikkat etmediği tespitine de yer verilen raporda, tutulan envanterlerin malzemelerin ne şekilde kaybolduğunu ortaya koyamadığı bildirildi.

Ceza muafiyeti tartışması

KSK Komutanı Markus Kreitmer'ın geçen yıl izinsiz bir şekilde envanterden alınan silah ve cephaneleri geri getirmeleri için askerlere imkan tanıdığı ve cezalandırılmayacakları güvencesi verdiği medyaya yansımıştı. Bu şekilde 2020 yılı Mart ve Nisan aylarında binlerce atışlık cephanenin geri döndüğü, aralarında el bombalarının da bulunduğu kaydediliyor.