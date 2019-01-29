Alman otobanlarında hız sınırı konmayacak

Konunun koalisyon anlaşmasında olmadığını belirten hükümet sözcüsü, otobanlarda saatte 130 kilometre hız sınırının konmayacağını belirtti.Almanya'da bir süredir devam eden, otobanlara genel hız sınırı tartışmasına hem hükümet sözcüsü hem de Federal Ulaştırma Bakanı son noktayı koydu. Otobanlarda genel bir hız sınırı uygulanmasının gündemde olmadığını belirten Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, konunun koalisyon sözleşmesinde de yer almadığını kaydetti. Almanya'da birçok noktada hali hazırda hız sınırının bulunduğunu belirterek "Akışı ayarlamak için genel hız sınırından daha zekice yöntemler de var" dedi, ancak ne tip "zeki yöntemlerin var olduğu" konusuna bir açıklık getirmedi.

Seibert, uzmanlardan oluşan bir çalışma grubunun trafik alanında daha yoğun iklim koruması üzerine araştırma yaptıklarını, kendilerinin de bu araştırmanın sonuçlarını beklediklerini sözlerine ekledi. Hükümet sözcüsü bu çalışmanın sonuçlarına göre, gerekli görüldüğü takdirde, sera etkisi yapan gazların emisyonunun azaltılması için belli adımların atılacağını belirtti.