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Alman otomobil devi şirketi kurdu, Manisalılar mutlu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 17:26 | Son Güncelleme

 TÜRKİYE'de üretim yapmayı planlayan Alman otomotiv devi Volkswagen, Manisa merkezli Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni kurdu.

Alman otomobil devi şirketi kurdu, Manisalılar mutlu oldu

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - TÜRKİYE'de üretim yapmayı planlayan Alman otomotiv devi Volkswagen, Manisa merkezli Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni kurdu. Şirketin sermayesi, 943.5 milyon TL olarak belirlendi.
Bugün Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan ilana göre, Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni kurdu. Manisa merkezli şirketin sermayesi, 943,5 milyon TL olarak belirlendi. Şirket otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu.
VATANDAŞLAR MEMNUN
Kent esnafı ve vatandaşlar, Manisa'ya katma değer katacak yatırımdan memnun olduklarını belirtti. Manisa'da istihdamının artacağını düşünen kent sakinlerinden Ferhat Avşin (38), "Manisa'mız için çok iyi oldu. İşsiz insanlarımız için büyük imkan. Ben de şu anda işsizim. Eğer kurulursa, çalışmak isterim" dedi. Burak Aslan (30), "Firmanın Türkiye'yi seçmesi çok iyi oldu. Ekonomi açısından iyi olacak. 10 bin işçi alımı diye duyduk. Manisa'mız için hayırlı olsun" diye konuştu. Turan Şeker (53) de "Türkiye'nin yatırım bölgesi Manisa. Fabrikaların çoğu burada. Bu firmanın da Manisa'yı seçmesi güzel bir şey. İşsiz insanlarımız bundan yararlanacak. Bu firma, asgari ücretin üstünde bir rakam verebilir. İşsizlik, Manisa'dan kalkar diye düşünüyorum. Gençlerimiz için sevindirici bir durum" dedi. Metin Cöva (42) ise "Manisa'ya çok büyük bir faydası olacak. Manisa'nın tüm kesimine fayda sağlayacak. Evler ve arsalar değer kazanacak. Ticaret gelişecek" diye konuştu.
ESNAF FİRMAYLA İŞ YAPMAYI BEKLİYOR
Yaşanan son gelişme esnafı da memnun etti. Manisa Küçük Sanayi Sitesi'nde şasi ustası Gökhan Soyutemizler (43), "Bu karar bizler için çok önemli. Özellikle yedek parçaları da Manisa'da üretmek adına olursa iyi olur. İşlerimizde de büyük avantajların olacağını düşünüyorum. Bu iş nakliye sektörüne de yansıyacaktır" dedi.
Torna ustası Salih Hangi (38) ise, "Firmanın Manisa'ya gelmesi büyük bir katma değerdir. Büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizler de kendimizi hazırlıyoruz. Kalite belgelerimizi güncellemeye başladık. İnşallah bir an önce kurulur" dedi. Esnaf Emrullah Gökçe (41) de, "Büyük bir umutla bekledik. Kurulmadan önce bizler de kendimizi hazırlıyoruz. Teknik yapımızı ve makine parkurumuzu iyileştiriyoruz. Şimdiden firmaya iş yapacağımız için heyecanlıyız. Sac, kalıpçılık ve otomotiv sektörüne hizmet veriyoruz. Firma kalıplarını yapmayı umuyoruz" dedi.

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Alman otomobil devi şirketi kurdu, Manisalılar mutlu olduAlman otomobil devi şirketi kurdu, Manisalılar mutlu olduAlman otomobil devi şirketi kurdu, Manisalılar mutlu olduAlman otomobil devi şirketi kurdu, Manisalılar mutlu oldu

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