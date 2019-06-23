Alman Otomobil Devi Türkiye'de Fabrika Açacak mı?

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Alman Volkswagen Grubu’nun Türkiye’ye yatırım planının somutlaştığı haber verildi.
Frankfurter Allgemeine gazetesinin, Volkswagen (VW) yönetim kurulundan kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess yıllardır gündemde olan devasa yatırımla bağlantılı geçen hafta Ankara’da bir dizi görüşme yaptı.
Çıkan haberi doğrulayan VW’nin basın bölümü sözcüsü, planlanan yeni otomobil fabrikası için seçenekler üzerinde çalışmaların devam ettiğini ve Bulgaristan’la birlikte Türkiye’nin de bu yarışta olduğunu söyledi.
Sözcü, "Türkiye kuşkusuz Volkswagen Grubu’nun yeni fabrikası için çok cazip bir yer. Görüşmeler en yüksek düzeyde gerçekleşti. Ama nihai karar verilmedi" şeklinde bir açıklama yaptı. Sözcünün bu açıklaması, Diess’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da bir araya geldiği şeklinde yorumlandı.
Frankfurter Allgemeine gazetesinin ulaştığı kaynaklara göre, yatırımın Bulgaristan yerine Türkiye’ye yapılmasını isteyenler yönetim kurulunda ağırlıkta. Otomotiv sanayisindeki bilgi birikimi, tecrübesi ve kalifiye işgücü nedeniyle Türkiye’nin tercih edildiğini öne süren gazete, yeni fabrikanın İzmir yakınlarında 2001 yılına kadar Opel'in bulunduğu 40 hektarlık bir arazi üzerinde kurulmasının düşünüldüğünü aktardı.
Yazıda, yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen fabrikada VW'nin bünyesindeki Skoda markasının Karoq adlı SUV modeli ve Seat’ın Ateca tipi aracının üretimi yapılacağı belirtildi.
Volkswagen Grubu’nun planladığı yatırım hacminin 1,3 ila 2 milyar Euro arasında olduğu tahmin edilirken, Türk hükümetinin yaklaşık 100 milyon Euroluk teşvik planının da görüşmelerde ele alındığı bildiriliyor.
Türkiye’nin 80 milyon nüfuslu büyük bir pazar oluşturduğunu ve Volkswagen’in yılda 67 bin satışla en çok satan markalardan biri olduğunu haber veren Frankfurter Allgemeine, Renault, Fiat, Ford, Toyota ve Hyundai’nin Türkiye’de üretim yaptığını, Volkswagen’in ise ülkede üretimi olmayan tek şirket olduğunu vurguluyor.
Elektrikli otomobiller konusunda atağa geçen VW, Almanya’daki mevcut fabrikalarında elektrikli modellere yer açmayı planladığı için başka bir ülkede yeni bir fabrika açılacağını duyurmuştu.
Alman ve Türk basınında son aylarda çıkan haberlerde, Sanayi Bakanlığı’nın yatırımı Türkiye’ye çekmek için VW’yle görüşmelerini sürdürdüğü, Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess’in Türkiye’yi en güçlü aday olarak tanımladığı yazılmıştı.
Alman haber ajansı DPA bundan kısa bir süre önce, nihai kararın Kasım 2019’da açıklanacağını bildirdi.
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