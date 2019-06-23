HABER

Alman Otomobil Devi Türkiye'de Fabrika Açacak mı?

23.06.2019 15:59 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Alman Volkswagen Grubu’nun Türkiye’ye yatırım planının somutlaştığı haber verildi. Alman basınına göre, Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess yıllardır gündemde olan devasa yatırımla bağlantılı geçen hafta Ankara’da bir dizi görüşme yaptı

Alman Otomobil Devi Türkiye'de Fabrika Açacak mı?

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Alman Volkswagen Grubu’nun Türkiye’ye yatırım planının somutlaştığı haber verildi.

Frankfurter Allgemeine gazetesinin, Volkswagen (VW) yönetim kurulundan kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess yıllardır gündemde olan devasa yatırımla bağlantılı geçen hafta Ankara’da bir dizi görüşme yaptı.

Çıkan haberi doğrulayan VW’nin basın bölümü sözcüsü, planlanan yeni otomobil fabrikası için seçenekler üzerinde çalışmaların devam ettiğini ve Bulgaristan’la birlikte Türkiye’nin de bu yarışta olduğunu söyledi.

Sözcü, "Türkiye kuşkusuz Volkswagen Grubu’nun yeni fabrikası için çok cazip bir yer. Görüşmeler en yüksek düzeyde gerçekleşti. Ama nihai karar verilmedi" şeklinde bir açıklama yaptı. Sözcünün bu açıklaması, Diess’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da bir araya geldiği şeklinde yorumlandı.

Frankfurter Allgemeine gazetesinin ulaştığı kaynaklara göre, yatırımın Bulgaristan yerine Türkiye’ye yapılmasını isteyenler yönetim kurulunda ağırlıkta. Otomotiv sanayisindeki bilgi birikimi, tecrübesi ve kalifiye işgücü nedeniyle Türkiye’nin tercih edildiğini öne süren gazete, yeni fabrikanın İzmir yakınlarında 2001 yılına kadar Opel'in bulunduğu 40 hektarlık bir arazi üzerinde kurulmasının düşünüldüğünü aktardı.

Yazıda, yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen fabrikada VW'nin bünyesindeki Skoda markasının Karoq adlı SUV modeli ve Seat’ın Ateca tipi aracının üretimi yapılacağı belirtildi.

Volkswagen Grubu’nun planladığı yatırım hacminin 1,3 ila 2 milyar Euro arasında olduğu tahmin edilirken, Türk hükümetinin yaklaşık 100 milyon Euroluk teşvik planının da görüşmelerde ele alındığı bildiriliyor.

Türkiye’nin 80 milyon nüfuslu büyük bir pazar oluşturduğunu ve Volkswagen’in yılda 67 bin satışla en çok satan markalardan biri olduğunu haber veren Frankfurter Allgemeine, Renault, Fiat, Ford, Toyota ve Hyundai’nin Türkiye’de üretim yaptığını, Volkswagen’in ise ülkede üretimi olmayan tek şirket olduğunu vurguluyor.

Elektrikli otomobiller konusunda atağa geçen VW, Almanya’daki mevcut fabrikalarında elektrikli modellere yer açmayı planladığı için başka bir ülkede yeni bir fabrika açılacağını duyurmuştu.

Alman ve Türk basınında son aylarda çıkan haberlerde, Sanayi Bakanlığı’nın yatırımı Türkiye’ye çekmek için VW’yle görüşmelerini sürdürdüğü, Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess’in Türkiye’yi en güçlü aday olarak tanımladığı yazılmıştı.

Alman haber ajansı DPA bundan kısa bir süre önce, nihai kararın Kasım 2019’da açıklanacağını bildirdi.

PARTNERYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son haliYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son hali
Savaşın ayak sesleri: Saldırı düzenlendiSavaşın ayak sesleri: Saldırı düzenlendi
Etiyopya’da askeri darbe girişimiEtiyopya’da askeri darbe girişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

Milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiren karar!

Milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiren karar!

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Savaşın ayak sesleri: Saldırı düzenlendi

Savaşın ayak sesleri: Saldırı düzenlendi

ABD'de 5.6 büyüklüğünde deprem!

ABD'de 5.6 büyüklüğünde deprem!

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Önce yalanladı ardından savaş sinyali verdi! 'Harekete geçeceğiz'

Önce yalanlama ardından savaş sinyali! 'Harekete geçeceğiz'

Etiyopya'da yerel hükümete darbe girişimi bastırıldı

Kanlı darbe girişimi bastırıldı!

Trump'tan geri adım! Toplu sınır dışına 2 hafta erteleme!

Trump'tan geri adım! Toplu sınır dışına 2 hafta erteleme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.