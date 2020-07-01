Alman otomobil devlerine rekabet soruşturması

Karar, VW'nin Türkiye'de fabrika açma planını iptal etmesinin ardından geldi.Rekabet Kurumu, Alman otomobil devleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında soruşturma açılması kararı aldı.

Şirketler, "çalışma grupları aracılığıyla binek minibüsler de dahil binek araç pazarında bileşen geliştirme ve üretimi, egzoz arıtma ve emisyon standartlarını da içerecek şekilde ürün özellikleri, inovasyon, çevresel ve güvenlikle ilgili teknolojiler, sertifikalar ve standartlar ile bunların piyasaya giriş zamanlamasına ilişkin koordinasyonlarda bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etmekle" suçlanıyor.

11 Haziran'da görüşülmüş

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada bu yöndeki iddia üzerine yürütülen ön araştırma sonuçlarının 11 Haziran tarihli Rekabet Kurulu toplantısında müzakere edildiği belirtilerek "Beşli Grup arasındaki güvenliğe ilişkin işbirliği kapsamında radar hız kontrol sisteminin çalışabileceği maksimum hız sınırının ve araçların tavanlarının en fazla hangi hızda açılıp kapanabileceğinin belirlenmesini; çevreyle ilgili işbirliği kapsamında benzin partikül filtrelerinin kullanımının önlenmesini ve piyasaya sürümünün geciktirilmesini, SCR teknolojisi (sertifikasyon ve maliyet unsurları da dahil SCR yazılımı ve dozlama stratejisi) bakımından rekabete hassas bilgilerin paylaşılmasını ve AdBlue deposunun boyutunun belirlenmesini içeren iddialara ilişkin bulguların ciddi ve yeterli bulunduğu" kaydedildi.