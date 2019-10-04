Alman otomotiv devinin yatırım yapacağı Manisa'da gözler gayrimenkul fiyatlarında

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- ALMAN otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'ya yatırım yapmak için harekete geçmesi üzerine gözler bu kez kentteki gayrimenkul fiyatlarına çevrildi. Şirketin kurulmasının ardından kentteki istihdamla birlikte konut fiyatlarının ve kiraların da artmasının beklendiği belirtildi.

Türkiye'de üretim yapmayı planlayan Alman otomotiv devi Volkswagen, Manisa merkezli Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni kurdu. Şirketin sermayesi, 943.5 milyon TL olarak belirlendi. Şirket otomobil, kamyon, her türlü motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu. Kent esnafı ve halk, Manisa'ya katma değer katacak yatırımdan memnun olduklarını belirtti.

Manisa'da istihdamla beraber gelen taleple gayrimenkul fiyatları ve kira bedellerinin de artması bekleniyor. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve aynı zamanda Manisa Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Akyüz, "Öncelikle Volkswagen yatırımı ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun. Bu Manisa için bulunmaz bir nimet. Fabrikanın ilk etapta 5- 6 bin kişiyle çalışacağı, yan sanayileriyle birlikte 20 bin kişiye kadar istihdam sağlayacağını öngörüyoruz. Bu fabrikanın kurulması işsizliğe çare olacak" dedi.

Tarım ve sanayisinin güçlü olması nedeniyle uzun yıllardır Manisa'nın göç aldığını belirten Akyüz, "Volkswagen'in kurulmasından sonra da mutlaka göçler olacaktır. Konut satışları artacaktır. Ama şu an için normal düzeyinde seyrediyor. Şu an halihazırda fabrikanın kurulacağı alana yakın bölgede, TOKİ'nin yapımını sürdürdüğü 5 bin 500 konutluk proje devam ediyor. Müteahhitlerimiz de inşaatlar yapıyor. Şu anda da yok. Fabrika kurulunca da konut sorunumuz olmayacaktır inşallah" diye konuştu.

İMAR SORUNU ÇÖZÜLSÜN ÇAĞRISI

Manisa'nın 30 yıldır süren bir imar sorunu olduğunu belirten Akyüz, "Bu sorunda artık çözülmek için son düzlüğe girdi. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 10 yıldır, bu çalışmalar devam ediyor. Son günlerde bu çalışmalar hız kazandı. Üst düzey bürokratlar Manisa'ya, ülkemize yapılan bu yatırımı görerek çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmeleri gerekiyor. Önümüzdeki yıl, yani fabrika kurulmadan önce bu sorunun çözüleceğine inanıyorum. Bu imar sorunu yaşanan bölgede, fabrikaya yakın bölgeler. İmar sorunuyla birlikte kentteki çarpık yapılaşma düzelecek. Bu imar sorunun çözülmesiyle birlikte konut sorunumuz iyice ortadan kalkacak" dedi.