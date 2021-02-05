Alman oyunculardan LGBTİ'ye destek çağrısı

Almanya'da 185 oyuncu, farklı cinsel yönelime sahip bireylerin kabulü ve sinema ile televizyonda görünürlüklerinin artırılması çağrısında bulunan bir bildiri yayımladı.

LGBTKİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel, Kuir, İnterseks) bireylerin günlük yaşamda ayrımcılığa maruz kalmalarının yanı sıra sanat alanında da marjinalleştirildiğine dikkat çekilen bildiride, senaryoların yaşamın gerçeklerine daha yakın hale getirilmesi, rol dağıtımında daha fazla çeşitlilik ve hayal gücü talebinde bulundu.

185 oyuncu LGBTKİ kimliğini ifşa etti

Süddeutsche Zeitung (SZ) gazetesi magazin ekinde yayımlanan bildiride 185 oyuncu LGBTKİ kimliklerini ifşa ederek tiyatro, film ve televizyonda farklı cinsel eğilime sahip bireylerin daha fazla kabul görmesini istedi. Bildiriyle, sanat dünyasında LGBTKİ bireylerin rolü konusunda bir tartışma ortamı başlatmayı hedefleyen oyuncular, klişe rollerden şikayet etti ve pek çok bireyin çektiği ifşa korkusuna dikkat çekti.

SZ'e konuşan çeşitli LGBTKİ oyuncular da kast ajansları ve televizyon editörleri tarafından cinsel kimliklerini kamuoyuna açık bir şekilde yaşamamaları, aksi takdirde heteroseksüel rollerden dışlanacakları uyarısı aldıklarını belirtti.

Kariyer korkusunun hala çok büyük olduğuna dikkat çeken oyuncular, grup olarak hareket ettiklerinde birşeyleri değiştirme şanslarının olacağına inandıklarını kaydetti.

AFP / BK,ET

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