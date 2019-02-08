Alman özel harekat timinde aşırı sağ soruşturması

Spiegel dergisinin haberinde yarbay hakkında "sosyal medya üzerinden aşırı sağcılık propagandası yapmaktan" soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yarbayın kapalı bir Facebook grubunda İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger) örgütünün fikirlerini yansıtan mesajlar paylaştığı da belirlendi.

Açığa alınan özel harekât mensubunun bir telefon konuşması sırasında "mülteci sayısının artması karşısında devletin kontrolü kaybettiğini ve bizzat harekete geçmek gerektiğini" söylediği öğrenildi.

2018'de dördü aşırı sağcı olmak üzere radikal eğilimli 7 kişi disipline sevk edilmişti.Alman özel harekât timinde (KSK) görevli bir yarbayın aşırı sağcılık şüphesiyle açığa alındığı bildirildi. Çeşitli medya organlarında çıkan haberlere göre adı açıklanmayan yarbaya hizmet ve üniforma yasağı koyuldu. Bild gazetesinin haberinde özel harekat kuvvetlerinin kuruluşundan bu yana görev yapan yarbayın izine, bombalı saldırı düzenlediği şüphesiyle hakkında soruşturma başlatılan Franco A. adlı silahlı kuvvetler mensubuyla ilgili incelemeler sırasında rastlandığı belirtildi.

Özel harekatçı yarbayın mesajlarında Cumhurbaşkanlığı makamının lağvedilmesinden yana görüşler paylaştığı da belirtiliyor. "Reichsbürger" örgütü Almanya Federal Cumhuriyeti devletini ve Almanya hükümetini tanımıyor.

Ordudaki radikal unsurlar

2018 yılında Alman silahlı kuvvetlerinde görevli 7 radikal eğilimli ortaya çıkarılmıştı. Alman Askeri İstihbarat Teşkilatı (MAD) verilerine dayanılarak Funke Medya Grubu'nun gazetelerinde yayımlanan haberde bu kişilerden dördünün aşırı sağcı, üçünün ise radikal İslamcı olduğu belirtildi. Disipline sevk edilen ordu mensuplarının çoğunun kendiliğinden silahlı kuvvetlerden ayrıldığına da haberde yer verildi.

Alman askeri istihbaratının 2017 yılında 379, 2018'de ise 270 kişi hakkında inceleme yaptığına yer verilen habere göre İslamcılıkla ilgili şüpheli vakaların sayısı 2017 yılına göre dört kişi artarak 50'ye çıktı. "İmparatorluk Vatandaşı" olduğundan şüphe edilen ordu mensuplarının sayısı 20 olarak açıklanırken, yabancı ve sol radikal eğilimli şüphelilerin toplam sayısının 37 olduğuna da haberde yer verildi.

DW, epd,afp/AG, BK

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