Alman Parlamentosunda Türkiye Oturumu

Almanya’da iktidar ve muhafelet partilerinden Türkiye'nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatını kınayan açıklamalar geldi. Sol Parti’nin talebine üzerine Federal Meclis konuyu özel bir oturumda ele alırken, Sol Parti’den milletvekili Sevim Dağdelen Federal Hükümet’i Türkiye’nin operasyonuna yeteri kadar sert tepki vermemekle suçladı ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas’in ilan ettiği ‘kısmı silah satışı yasağını’ yetersiz olarak tanımladı.

Dağdelen, Almanya’nın Türkiye’ye tümden silah satışı ambargosu uygulamasını, ayrıca Alman firmalarına verilen Hermes kredilerinin dondurulmasını, ekonomik yaptırımlar getirilmesini istedi. Hristiyan Demokrat Parti (CDU) milletvekili Johann Wadephul, askeri harekatı "uluslararası hukuka aykırı” olarak nitelendirerek, Başbakan Angela Merkel’in söylediği gibi Türkiye’nin birliklerini geri çekmesini istedi. Wadephul, NATO’nun bir değerler birliği olduğunu savunarak, Türkiye’nin hem NATO’nun hem de AB’nin değerlerini ‘ayaklar altına’ aldığını öne sürdü ve "Türkiye nerede yer almak istediğine karar vermek zorunda" dedi. Federal Hükümet adına konuşan Devlet Bakanı Niels Annen, operasyon sonucunda IŞİD örgütünün yeniden güçleneceğini, ancak bu gelişmenin tek sorumlusunun Türkiye olmadığını belirtti. ABD'nin Suriye'de izlediği siyaseti eleştiren Annen, Başkan Trump‘ın Suriye'den askerlerini çekme kararının Türkiye'nin askeri operasyon düzenlemesine olanak sağladığını belirtti.