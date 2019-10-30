Alman partiden Kürt Kızılayı'na 250 bin euro bağış

Ancak bağışın tek amacı insani yardım değil.Almanya'da "Die Partei" (Parti) adlı siyasi parti, ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren Kürt insani yardım kuruluşu Heyva Sor a Kurdistane'ye 250 bin euro bağışta bulundu. Bağışı kuruluşun banka hesabına havale ettiklerini söyleyen "Die Partei" Başkanı ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Martin Sonneborn, sembolik bir çeki ise yardım kuruluşunun Almanya'daki temsilciliğinde muhasip olarak görev yapan Vahdettin Kılıç'a verdi. Ancak çek, "Die Partei" genel merkezi yerine Almanya'da iktidardaki Hristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) Berlin'deki merkez binasının önünde teslim edildi. Aynı zamanda bir hiciv sanatçısı olan Sonneborn CDU merkezini seçmelerinin gerekçesini "Almanya'daki siyasi parti ödeneklerine dikkat çekmek" olarak açıkladı. Sonneborn, Almanya'da siyasi partilerin aldıkları bağışlar oranında ayrıca devletten de mali yardım elde ettiklerini belirterek, bu uygulamanın değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Sonneborn, "Partilere yapılan her bir euro bağışın karşılığında iki yıl sonra 96 cent ödenek alınıyor" diye konuştu.

Politikacı, bu yolla bağış kampanyalarında toplanan kamu paralarının nasıl kolayca dolaylı yollarla bazı organizasyon ve projelere aktarılabileceğini gözler önüne sermek istediklerini de sözlerine ekledi. Hem eleştiri hem yardım "Die Partei", bağışlanan meblağın 100 bin eurosunun düzenledikleri yardım kampanyasında iki gün gibi kısa bir sürede toplandığını belirterek, iki yıl sonra bu meblağın tamamına yakınını siyasi parti ödeneği olarak devletten geri alacaklarını söyledi. Geri kalan kısım ise partinin kasasından karşılandı. Sembolik çekin üzerinde kırmızı mühürle basılan "Teşekkürler CDU, teşekkürler SPD" yazılarıyla da bağışın iktidar ortakları CDU ve SPD'nin siyasi parti ödenekleriyle ilgili uygulamayı desteklemeleri sayesinde yapılabildiği imasında bulunuldu. Toplanan yardımı Kürt Kızılay'ı olarak da bilinen Heyva Sor a Kurdistane'ye bağışmalarına gerekçe olarak ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği askeri operasyonu gösterdi. Sonneborn "Alman tanklarının sivillerin üzerine sürülmesini görünce, bu rahatsız edici bir duygu" ifadesini kullandı.