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  4. Alman Paul-Ehrlich Enstitüsü Başkanı: Korona aşısı için çok umutluyum

Alman Paul-Ehrlich Enstitüsü Başkanı: Korona aşısı için çok umutluyum

DÜNYA HABERLERİ  | 04.08.2020 12:04 | Son Güncelleme

Alman Paul-Ehrlich Enstitüsü Başkanı Cichutek, "Son haftalarda aldığımız ilk klinik test sonuçlarında bazı aşıların gerçekten Covid-19’a karşı insanlarda spesifik bir bağışıklık tepkisi verebileceğini gösterdi. Bu çok iyi haber" dedi.

Alman Paul-Ehrlich Enstitüsü Başkanı: Korona aşısı için çok umutluyum

Almanya'da aşı ve ilaçlara onay vermede yetkili kurum olan Paul-Ehrlich Enstitüsü'nün Başkanı Klaus Cichutek, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı bir aşının nispeten hızlı bir şekilde geliştirilmesi konusunda umutlu olduğunu belirtti.

Cichutek, ZDF televizyonuna Covid-19’a karşı aşı geliştirme çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"ÇOK İYİ HABER"

Cichutek, "Çok umutluyum çünkü özellikle son haftalarda aldığımız ilk klinik test sonuçlarında bazı aşıların gerçekten Covid-19’a karşı insanlarda spesifik bir bağışıklık tepkisi verebileceğini gösterdi. Bu çok iyi haber" diye konuştu.

Dünya genelinde bu alanda 140-150 projenin yürütüldüğüne işaret eden Cichutek, Almanya’da da halihazırda 26 klinik çalışmanın inceleme safhasında devam ettiğini, bunların 6’sında, aşının insanlarda güvenli olup olmadığı ve tesirine ilişkin verilerin toplandığı aşamaya geçildiğini, bunun ilk sonuçlarının yıl sonuna kadar, belki daha önce alınabileceğini vurguladı.

Cichutek, Rusya ve Hindistan’dan ağustos ayında aşıya başlayacakları ve bu ülkelerin aşıyı piyasaya çıkaracakları yönünde açıklamaları nasıl değerlendirdiğine ilişkin bir soru üzerine de iki ülkenin aşı gelişimine ayak uydurabileceğini göstermek istediğini, bunun da meşru olduğunu ancak erken bir aşamada büyük gruplara aşı yapılmasını iyi bir düşünce olarak görmediğini kaydetti.

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