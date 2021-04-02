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Alman polisi Alzheimer hastası Türk’ü ağır yaraladı

02.04.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da polis, Alzheimer hastası olduğu iddia edilen 63 yaşındaki bir Türk’ü silahla vurarak ağır yaralarken, olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan Krumbach kasabasında polis, Alzheimer hastası olduğu iddia edilen 63 yaşındaki Türk Habeş Temiz’i silahla ateş vurarak ağır yaraladı.

Almanya’da polis, Alzheimer hastası olduğu iddia edilen 63 yaşındaki bir Türk’ü silahla vurarak ağır yaralarken, olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan Krumbach kasabasında polis, Alzheimer hastası olduğu iddia edilen 63 yaşındaki Türk Habeş Temiz’i silahla ateş vurarak ağır yaraladı. Dün yaşanan olaya ilişkin polis tarafından yapılan açıklamada, komşusunun arsasını terk etmeyi reddeden Temiz’in polise bir cisimle saldırdığı, bunun üzerine polislerin de Temiz’e karşı önce biber gazı kullandığı, daha sonra havaya bir el ateş ettiği ve son olarak da Temiz’e birkaç el ateş ettiği kaydedildi.
Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerde, polisin Temiz’e birkaç el ateş etmesi sonucu ağır yaralandığını telsizle polis merkezine bildirdiği duyuluyor.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Alman polisi, elinde oyuncak kamyonetler olduğu halde vatandaşımıza silah sıkıyor, vuruyor ve vatandaşımız şu an hastanede. Almanya makamları umarım gerekeni yapacaktır" ifadelerini kullandı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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