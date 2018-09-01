Alman Polisi Irkçı Gösteriye Karşı Chemnitz'de Alarmda

Almanya’nın Chemnitz kentinde aşırı sağcı ve ırkçıların protesto gösterieri ve eylemlerinin bugün de devam etmesi bekleniyor. Sığınmacı ve İslam düşmanı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin çağrısıyla düzenlenecek bir mitinge 10 bin kişinin katılacağından yola çıkan polis, Chemnitz’in de bulunduğu Saksonya eyaletinin başkenti Dresden’de oynanması gereken Dresden

