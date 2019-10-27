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Alman polisi öldüresiye darp ettikleri Türkü sokağa bıraktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 15:32 | Son Güncelleme

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Duisburg şehrinde polis, bir Türk vatandaşını darp ettikten sonra sokağa bıraktı.Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg şehrinde polis, İrfan Ayaş’ı darp ettikten sonra sokağa bıraktı.

Alman polisi öldüresiye darp ettikleri Türkü sokağa bıraktı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Duisburg şehrinde polis, bir Türk vatandaşını darp ettikten sonra sokağa bıraktı.
Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg şehrinde polis, İrfan Ayaş’ı darp ettikten sonra sokağa bıraktı. Ayaş, hastanede tedavi altına alındı. İrfan Ayaş’ın iddialarına göre, Duisburg Bruckhausen’de çıkan bir kavgaya müdahale eden polisler Ayaş’ı Duisburg merkez karakoluna götürerek saatlerce darp etti. Beş polis tarafından kelepçeli vaziyette elbiseleri çıkarılarak coplanan, her tarafı darp edilen, kafası yarılan, elmacık kemiği ve kolu kırılarak saatlerce darp edilen Ayaş, Cumartesi günü sabah yerel saatle 08.00’de yarı baygın vaziyette sokağa bırakıldı.
Bruckhausen’e gelen Ayaş, arkadaşlarınca çağrılan ambulansla Duisburg Hamborn’daki hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Ayaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Duisburg DİTİB Bruckhausen Yıldırım Beyazıt Camii Derneği Başkanı Yaşar Durmuş polisin şiddetini kınadı. Durmuş, “Suçu ne olursa olsun polis karakolunda yapılan bu şiddet ve işkenceyi kınıyor ve protesto ediyoruz. Bütün imkan ve gücümüzle mağdur insanımızın yanında olduğumuzu ve bu insan hakları ihlallerine karşı bedeli ne olursa olsun Anayasal her türlü hukuki, sosyal ve siyasi mücadeleyi vereceğimizi ilan ediyoruz” dedi.

Alman polisi öldüresiye darp ettikleri Türkü sokağa bıraktı

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