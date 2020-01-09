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  4. Alman polisi tarafından öldürülen Türk vatandaşı toprağa verildi

Alman polisi tarafından öldürülen Türk vatandaşı toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 14:45 | Son Güncelleme

Almanya’da polis tarafından kurşunlanarak öldürülen Mehmet Bulgu İstanbul’da toprağa verildi.

Almanya’da polis tarafından kurşunlanarak öldürülen Mehmet Bulgu İstanbul’da toprağa verildi. Bulgu’nun ağabeyleri, kardeşlerinin Müslüman olduğu için öldürüldüğü iddia etti.

Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde geçtiğimiz Pazar günü polis merkezi önünde elinde sopayla devriye aracına saldırdığı iddia edilen 37 yaşındaki Mehmet Bulgu Alman polisleri tarafından vurularak öldürülmüştü. Bulgu’nun cenazesi dün akşam İstanbul’ a getirildi. Sancaktepe’deki baba ocağında helallik alındıktan sonra Mehmet Bulgu’nun cenaze namazı Yenidoğan Yunus Emre Camii’de kılındı. Cenaze namazına Bulgu’nun Ağabeyleri Temur Bulgu, Ahmet Bulgu, Ablası Nurten Kılıç ile çok sayıda yakını katıldı. Öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından 5 çocuk babası Bulgu’nun naaşı Yenidoğan Mezarlığı’na defnedildi.

“Müslüman olduğu için öldürüldü”
Bulgu’nun gözü yaşlı ağabeyi Temur Bulgu, “Müslüman olduğu için öldürüldü. Sadece bildiğimiz bu kadar. Camiilerde görevliydi. Kendi imkanlarıyla İslamiyet’i anlatıyordu. Takibe almışlar, tuzak kurmuşlar kardeşime. 4 tane polis üzerine çullanıyor. 4 tane kurşun atmışlar. Bütün delilleri kaybetmişler. Kendilerini aklamaya çalışıyorlar. O polisler de görevlerine devam ediyorlar. Direkt kalbine sıkmışlar” dedi.

“Türkleri Alman cani faşistler katlediyor”
Bulgu’nun Ağabeyi Ahmet Bulgu ise, “Kardeşimi cani polisler katlettiler. Devletimizden destek, yardım bekliyoruz. Kanını yerde bırakmasınlar. Türkler’i Alman cani faşistler katlediyor. Bana Ağabey ‘polisler beni öldürecek. Müslümanım diye öldürecekler, Türk’üz diye öldürecekler. Benim çocuklarıma İslamiyet’i öğretmemi istemiyorlar’ dedi. Almanya oradaki bütün terör örgütlerini kucaklıyor. Bunlar faşist, zalim” şeklinde konuştu.

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