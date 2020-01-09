Alman polisi tarafından öldürülen Türk'ün cenazesi Türkiye'ye getirildi

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul,(DHA) ALMANYA'nın Gelsenkirchen kentinde geçtiğimiz Pazar günü polis merkezi önünde elinde sopayla devriye aracına saldırdığı iddia edilen Mehmet Bulgu(37), bir polis memuru tarafından vurularak öldürülmüştü. Bulgu'nun cenazesi bu akşam uçakla Türkiye'ye getirildi. Cenazeyi Bulgu'nun ailesi karşıladı.

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde polis merkezi önünde bulunan devriye aracına sopayla saldırdığı iddia edilen 5 çocuk babası Mehmet Bulgu (37), bir polis memuru tarafından vurularak öldürülmüştü. Bulgu'nun cenazesi bu akşam uçakla Türkiye'ye getirildi. Cenazeyi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ailesi tekbir getirerek karşıladı. Mehmet Bulgu'nun cenazesi yarın öğle namazının ardından toprağa verilecek.

“SADECE 'ALLAHU EKBER' DEDİ DİYE SAVUNUYORLAR KENDİLERİNİ"

Mehmet Bulgu'nun ablası Nurten Kılıç, “Acıdan başka bir şey hissetmiyoruz gerçekten de. Sadece vahşet, insanlık dışı bir şey. İnsan hakları var diyorlar ama maalesef yok. Sadece Müslüman diye öyle öldürülmesi bizi parçaladı. Hiçbir suçu yoktu. Sadece Allahu Ekber dedi diye savunuyorlar kendilerini. Tam olarak yanında olmadığım için bir şey söyleyemem" dedi.