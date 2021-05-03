HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Alman polisi çocuk pornosu ağını çökertti!

Alman polisi çocuk pornosu ağını çökertti!

03.05.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da polis, dünyanın çocuk tacizi görüntüleri paylaşan en büyük internet ağlarından birinin çökertildiğini ve operasyonda şu ana kadar dört kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Alman polisi çocuk pornosu ağını çökertti!

2019 yılından bu yana faaliyet gösteren dev çocuk pornografisi ağını yönetmekle suçlanan dört kişiden üçü Almanya'da gözaltına alınırken, biri de Paraguay'da yakalandı.

Alman polisi gözaltına alınan üç zanlının bu ağı yönettiğini düşünüyor.

Gözaltına alınan üç kişinin Paderborn, Münih ve Kuzey Almanya doğumlu 40, 49 ve 58 yaşında üç erkek olduğu açıklandı.

Paraguay'ın Concepcion bölgesinde uluslararası yakalama emri ile gözaltına alınan ve Almanya'ya iadesi talep edilen dördüncü kişinin ise 64 yaşında Hamburglu bir Alman vatandaşı olduğu ve 3500'den fazla paylaşımla ağın en aktif üyelerinden biri olduğu bildiriliyor.

'KAYITLI 400 BİNDEN FAZLA ÜYESİ VAR'

Birçok ülkenin polis teşkilatlarının da katıldığı büyük uluslararası operasyonun hedefi Boystown adlı dark net (ana akım arama motorları ve tarayıcılarla ulaşılamayan yasadışı ve gizli internet) platformuydu.

Operasyonda çökertilen platformun kayıtlı 400 binden fazla üyesinin olduğu açıklandı.

Alman polisinin başını çektiği uluslararası operasyona Hollanda, İsveç, Avustralya, ABD ve Kanada emniyet teşkilatları da katıldı.

EUROPOL: İSTİHBARAT İNCELENECEK

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) da bir açıklama yaparak, operasyonda elde edilen istihbaratın inceleneceğini ve buradan hareketle küresel çapta "yeni tutuklamalar ve kurtarma harekatları" yapılabileceğini bildirdi.

Europol, Boystown'a yönelik operasyon kapsamında dark nette onunla bağlantılı çok sayıda pedofili sohbet sitesinin de kapatıldığını açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBurcu Biricik'ten örnek davranışBurcu Biricik'ten örnek davranış
Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattıÇinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
porno Almanya

En Çok Okunan Haberler

"Annesinin bekaret korsesinden sıkıldığında" notuyla paylaştı

"Annesinin bekaret korsesinden sıkıldığında" notuyla paylaştı

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Son seçim anketinde iki parti baraj altında kaldı

Son seçim anketinde iki parti baraj altında kaldı

Tartışma yaratan genelge yargıya taşındı!

Tartışma yaratan genelge yargıya taşındı!

Başka adamla yakalanan nişanlısına bakın ne yaptı

Başka adamla yakalanan nişanlısına bakın ne yaptı

Koronavirüs geçiren erkekler için büyük tehlike

Koronavirüs geçiren erkekler için büyük tehlike

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Vali'den 'izin kağıdı' açıklaması: 3 gün sonra kolay olmayacak

Vali'den 'izin kağıdı' açıklaması: 3 gün sonra kolay olmayacak

Soylu: Arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim

Soylu: Arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.