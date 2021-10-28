Alman Polisi'nden IŞİD Baskını

Alman polisi Bonn şehrinde bir eve baskın düzenleyerek 5 genci gözaltına aldı. Gençlerin IŞİD’ten etkilenerek terör saldırısı hazırlığı içerisinde oldukları belirtildi.

Yetkililer yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan kişilerin, 16 ila 22 yaşlarında olduklarını açıkladı. Gözaltına alınan kişilerden ikisi Alman, ikisi Rus asıllı Alman birinin de Türk vatandaşı olduğu belirtiliyor.

Düsseldorf Savcılığı tarafından yapılan açıklamada söz konusu operasyona 350 polisin katıldığı ifade edildi. Savcılık, gözaltına alınan şahısların IŞİD’e ait propaganda dökümanından yola çıkarak terör saldırısı hazırlığı içerisinde olduklarını iddia etti.

Operasyon esnasında evde bulunan çok sayıda dokümana da el koyulduğu açıklandı.

Söz konusu beş kişinin yaşları küçük olduğu için şu aşamada haklarında tutuklama kararı çıkarılmadığı belirtildi.

