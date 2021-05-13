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Alman polisinden sahte aşı kimliği uyarısı

13.05.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman polisi sahte aşı kimliğinin ciddi bir sorun haline geldiğini açıkladı.

Alman polisinden sahte aşı kimliği uyarısı

Aşı olanlara ve Covid-19'u atlatanlara muafiyetler tanınması nedeniyle sahte aşı kimliği sorununun ortaya çıktığı belirtiliyor.Almanya'da polis, aşı olan ve Covid-19 hastalığını atlatanlara muafiyet ve kolaylıklar öngören düzenlemenin Pazar günü yürürlüğe girmesi ile sahte aşı kimliğinin ciddi bir sorun haline gelmeye başladığını açıkladı.

Polis virüs taşıyan bireylerin sahte kimlikle seyahat kısıtlamalarından kaçabileceğini ve negatif korona testi ibraz edilmesi gereken hizmetlerden yararlanabileceği ve bu şekilde hastalığı yayabileceği uyarısında bulundu.

Alman Dedektif Federasyonu (BDK) Başkanı Sebastian Fiedler Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada "Bu bir sorun ve aşı olanların temel haklardan yoksun kalmasını engellediği müddetçe de sorun olmaya devam edecek" dedi.

"Tespit etmek güç"

Düzenleme yapılırken ve toplumun bir kesimine yönelik kolaylıklar tanınırken kolluk kuvvetlerinin düşünülmemiş olmasının sorun olduğunu belirten Fiedler, "Aşı kimliği sahteciliği sorunun önceden kolaylıkla tahmin edilebilecek tipik bir fenomen olduğu kanısındayım" dedi.

Alman Polis Sendikası (DPolG) Başkanı Rainer Wendt de sorunla ilgili uyarıda bulunarak "Aşı kimlikleri ve diğer aşı kartları sahteciliğe karşı dayanıklı değil" dedi ve ekledi "Polis için ise sahte belgeyi tespit etmek oldukça güç."

Polis yetkililerine Robert Koch Enstitüsü'nün aşı veri tabanına erişim verilmesi gerektiğini savunan Wendt, bu tür verilerin şimdiye kadar aşı merkezleri tarafından anonim olarak sağlandığını belirtti.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn aşı olan kişiler için dijital bağışıklık sertifikasının Haziran sonuna kadar çıkartılmasının planlandığını açıklamıştı.

Sağlanan muafiyetler

Almanya'da koronavirüs aşısı olanlarla Covid-19 hastalığını atlatanlara kolaylıklar ve bazı konularda muafiyetler öngören düzenleme Pazar günü yürürlüğe girmişti.

Yeni düzenleme uyarınca aşı olanlarla hastalığı atlatıp iyileşen kişiler, itibaren örneğin alışverişe ya da berbere gittiklerinde, bir müze veya botanik bahçesi gibi yerleri ziyaret ettiklerinde yanlarında koronavirüs negatif olduğunu kanıtlayan test sonucu bulundurmak zorunda kalmayacak.

Bu kişiler ayrıca özel hayat kapsamındaki buluşmalarını da herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan yapabilecek. Ayrıca yine bu kapsamdaki kişiler için karantina uygulaması sadece çok istisnai durumlarda geçerli olacak.

Düzenlemenin sağladığı kolaylıklardan aşı olarak yararlanmak isteyenlerin, iki doz aşıyı olduktan sonra 14 gün beklemeleri gerekiyor. Covid-19 hastalığını atlatanların ise ellerinde iyileştiklerine dair bir belge bulundurmaları şart koşuluyor. Ayrıca atlatılan hastalığın da PCR test sonucu ile, altı ay önce ile 28 gün önce arasındaki bir zaman diliminde geçirildiğinin ispatlanması koşulu aranıyor.

Reuters, dpa, DW / SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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