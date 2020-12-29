Alman polisine yine ırkçılık suçlaması

Aşağı Saksonya’da dört polis memuru birbirleriyle yüzlerce ırkçı fotoğraf ve video paylaşmakla suçlanıyor.Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Osnabrück kenti polis teşkilatına mensup bir grup polis memuruna ırkçılık suçlaması yöneltildi.

Osnabrück Emniyet Teşkilatı'nın aktardığı bilgilere göre, görevdeki üç memur ve bir emekli polis memuru, mesajlaşma uygulamaları üzerinden aşırı sağcı içerikler paylaşma şüphesi altında bulunuyor. Polisler, birbirlerine Nazi sembolleri ve yabancı düşmanlığı içeren, yüzlerce fotoğraf ve video göndermekle suçlanıyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında salı günü Emsland ve Bentheim'da toplam dört hanede arama yapılırken, söz konusu üç polis memuru görevden geçici olarak uzaklaştırıldı. Şu ana kadar elde edilen bilgiler kapsamında, şüpheliler arasında ortak bir sohbet grubu veya ortak bir ağ tespit edilmedi.

Öte yandan Osnabrück polisinin iki diğer mensubu hakkında da inceleme başlatıldı. Memurlardan biri hakkında mevcut olan başka bir dava kapsamında, memurun cep telefonu incelendi. Bu kapsamda, yeni bilgilere ulaşıldı. Telefonu incelemeye alınan polis memurunun da görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.