Alman Polisinin Göçmenlere Yönelik Tutumu Tartışma Yaratıyor

Almanya'nın Mülheim kentinde polisin 16 yaşındaki bir Türk gencin kafasını diziyle yere bastırdığının görüldüğü video kaydının ardından, Düsseldorf ve Hamburg’da 15 yaşındaki iki göçmen gence orantısız şiddet uygulandığını belgeleyen görüntülerin ortaya çıkması, büyük tepkiye neden oldu. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, her üç olayın da ABD'de polis nezaretinde hayatını kaybeden George Floyd'u anımsattığı belirtildi. Alman polisinin tutumu, kamuoyunda tartışma yarattı. Dün Hamburg’da yaşanan ve bir görgü tanığı tarafından video kaydına alınan olayın görüntülerinde, daha sonra 15 yaşında olduğu anlaşılan bir genç, yasak olmasına rağmen kaldırımda scooter’a bindiği için polis tarafından önce uyarılıyor. Uyarıya kulak vermemesi üzerine 4 polis, gencin etrafını sarıyor. Polislerden biri genci bir duvarın dibine sıkıştırıp, boğazına bastırıyor. Müdahelenin olduğu yerin hemen arkasındaki duvarda, George Floyd’un ölmeden önceki sözleri olan "Nefes alamıyorum" yazısı olduğu dikkat çekiyor. Görüntülerde 4 polisin daha takviye olarak geldiği ve toplam 8 polisin gencin etrafını sararak gözüne biber gazı sıktıkları ve yere yatırdıkları görülüyor.

Olayın görgü tanıklarının iddialarına göre söz konusu genç, polislerin arasında kaldığı anda, "Nefes alamıyorum" şeklinde bağırıyor. Olayla ilgili açıklama yapan Hamburg polisi, gencin adını açıklamazken, video görüntüleriyle ilgili şikayetlerin incelemeye alındığını duyurdu.

Benzer bir olay, geçen hafta Mülheim an der Ruhr kentinde yaşandı. Bir görgü tanığının çektiği videoda, hatalı park nedeniyle Alman komşuları tarafından şikayet edilen Gök soyadlı bir Türk ailenin en az iki ferdinin polis tarafından tartaklandığı, ailenin 16 yaşındaki oğlunun polisi itmesi üzerine yüzüstü yere yatırıldığı, bir polisi memurunun diziyle gencin kafasına bastırdığı görülüyor.

Sert müdahaleye tepki gösteren babanın coplandığını, kendisinin de darp edildiğini öne süren anne Fatma Gök, polise tazminat davası açtığını söyledi. Fatma Gök, bir ajansa verdiği röportajda, oğlunun George Floyd gibi boğazına basıldığını iddia etti.

Tartışmalara neden olan üçüncü video görüntüsü ise Düsseldorf kaynaklı. Bu görüntülerde de bir restoran önünde kimlik soran polisin, kimliğini göstermeyen 15 yaşındaki Faslı genci zorla yere yatırdığı ve polislerden birinin dizi ile gencin boynuna bastırdığı görülüyor. Düsseldorf’un bulunduğu Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, olaya karışan polislerin açığa alındığını ve yaşanan şiddetin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulacağını açıkladı.

Almanya’da emniyet birimlerinde şiddet ve ırkçılık tartışmaları uzun süredir gündemi belirliyor. Son yıllarda bir dizi yabancı kökenli insanın polis nezaretindeyken veya emniyet birimlerinin müdahalesi sırasında hayatını kaybetmesi tartışılırken, özellikle gözaltına alma sürecinde göçmen kökenlilere daha fazla ve çoğu zaman orantısız şiddet kullanıldığı öne sürülüyor.