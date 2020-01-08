Alman polisinin kurşunuyla ölen Mehmet Bulğu'nun ailesi adalet istiyor

İSTANBUL (AA) - Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde polis kurşunuyla hayatını kaybeden Mehmet Bulğu'nun ailesi adaletin yerini bulmasını istiyor. Alman polisi tarafından 5 Ocak'ta bir polis karakolu önünde vurularak yaşamını yitiren 38 yaşındaki Bulğu'nun ağabeyi Reşit Bulğu, AA muhabirine, kardeşinin evli ve 5 çocuk sahibi olduğunu anlattı. Olay esnasında 4 polisin kardeşinin üzerine çöktüğünü ve 4 kurşun sıktığını belirten Bulğu, Almanya'da yaşayan Türklerin de ileride mağdur olmamaları için kendilerine yardım etmelerini istedi. Bulğu, devlet büyüklerinin kendilerine sahip çıkmalarını talep ederek, "Merkel de ilgilensin. Bu durum başka vatandaşlara da olmasın." dedi. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul'un, kardeşinin psikolojik sorunları olduğuna dair emareler bulunduğu yönündeki ifadelerine işaret eden Bulğu, "Bunlar yalan. Kendilerini savunmak için yalan beyanlardır. Kardeşim dönercide çalıştı. Şirket kurdu çalıştı, işçi çalıştırdı. Raporları tespit edilsin. Eğitilmişti, cahil bir insan değildi, kendisi hocaydı." diye konuştu.

- "Neden 4 kurşun sıkıyor?" Ağabey Salih Bulğu da kardeşinin vefat ettiğini Almanya'da yaşayan diğer erkek kardeşlerinden öğrendiklerini aktardı. Kardeşlerinin vurulma nedenine ilişkin kendilerine ayrıntılı bilgi verilmediğini anlatan Bulğu, polise karşı gelmesinin vurulma nedeni olarak gösterildiğini söyledi. Bulğu, "Eğer polise karşı gelmişse polis onu etkisiz hale getirseydi. Neden 4 kurşun sıkıyor?" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığının bu olayın üzerinde durmasını isteyen Bulğu, şöyle konuştu: "Bize gereken bilgiyi onlar versin. Biz onlardan talep ediyoruz. Bugün kalkıp Almanya'ya gidip kardeşimi savunamam. Almanya'daki kardeşim avukat tutmuş. Zaten orada gereken ne işlemler varsa yapacağız ama bu olayı örtbas etmesinler. Bu dosyayı kapatmasınlar, bizim acımızı yere gömmesinler. Adaletin yerini bulmasını istiyorum." Dayı Nurhan İlze ise Bulğu'nun vefat haberini olay gerçekleştikten 8-10 saat sonra öğrendiklerini aktardı. Olay anına yönelik yalan beyanların olduğunu vurgulayan İlze, Bulğu'nun suçsuz yere öldürüldüğünü kaydetti.