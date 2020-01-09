Alman polisinin kurşunuyla ölen Mehmet Bulğu'nun cenazesi toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde polis kurşunuyla hayatını kaybeden Mehmet Bulğu, son yolculuğuna uğurlandı.

Alman polisi tarafından 5 Ocak'ta bir polis karakolu önünde vurularak yaşamını yitiren ve cenazesi dün akşam İstanbul'a getirilen Bulğu için öğle vakti Sancaktepe Yenidoğan Yunus Emre Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Bulğu'nun yakınları taziyeleri kabul etti.

Ağabey Ahmet Bulğu, olayın yaşandığı gün kardeşinin karakolda bulunma nedenine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kardeşinin ayrıldığı Alman eşinin Müslümanlığı ve Türkçe'yi çocuklarına öğretmesini istemediğini belirten Bulğu, "Çocuklarını vermediler. Bu da çocuklarının peşine düştü. İşini gücünü bıraktı." dedi.

Abla Nurten Kılıç ise Bulğu'nun eski eşiyle sorunları olduğuna işaret ederek, "Eşi sürekli tehdit ediyordu. Bana sürekli diyordu, 'Abla beni takip ediyorlar.' Daha önceden de polis kafasına silah çekmiş, büyük oğlu kucağında diye geri çekmiş silahı. Biz detaylarını, ne için çektiğini bilmiyoruz. Onun tek derdi Allah'tı, ibadetti." diye konuştu.