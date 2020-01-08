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  4. Alman polisinin kurşunuyla ölen Mehmet Bulğu'nun cenazesi Türkiye'ye getirildi

Alman polisinin kurşunuyla ölen Mehmet Bulğu'nun cenazesi Türkiye'ye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 23:43 | Son Güncelleme

Alman polisinin kurşunuyla ölen Mehmet Bulğu'nun cenazesi Türkiye'ye getirildi

İSTANBUL (AA) - Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde polis kurşunuyla hayatını kaybeden Mehmet Bulğu'nun cenazesi Türkiye'ye getirildi.

Bulğu'nun cenazesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kargo bölümünden yakınları tarafından teslim alındı.

Mehmet Bulğu'nun yakınları, burada "Katil Almanya" şeklinde slogan atarak, Alman polisine tepki gösterdi.

Bulğu'nun yeğeni Resul Bulğu gazetecilere yaptığı açıklamada, amcasının öldürülmesinin yetkili makamlarca araştırılıp olayın aydınlatılmasını istedi.

Resul Bulğu, "Yetkili makamlar lütfen bize yardımcı olsunlar. Gerçekten başka Mehmetler ölsün istemiyoruz." dedi.

Mehmet Bulğu'nun tabutu cenaze aracına konularak, Çekmeköy Mezarlığı morguna götürüldü.

Bulğu'nun cenazesi, yarın Yenidoğan Yunus Emre Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yenidoğan Mezarlığı'na defnedilecek.

- Olay

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde yaşayan Mehmet Bulğu (38), 5 Ocak'ta akşam saatlerinde polis tarafından 4 kurşunla vurularak hayatını kaybetmişti.

Polis, Bulğu'nun karakol önünde park eden araçlarına elindeki sopayla vurduğunu, daha sonra kendilerine yönelip "dur" ihtarına uymadığı için vurulduğunu açıklamıştı.

Alman basını ise Bulğu'nun tekbir getirdiği ve terör örgütleriyle bir bağlantısı olabileceğini iddia etmiş ancak Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, savcılık ve polis, yaptıkları açıklamalarla bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

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Almanya Mehmet Bulğu Polis kurşunuyla

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