Alman polisinin kurşunuyla ölen Türk'ün cenazesi Türkiye'ye gönderildi

Tarif edilemez bir acı duyduğunu vurgulayan Bulğu, olayda ihmali bulunanların mutlaka ortaya çıkarılıp gerekli cezayı almalarını talep etti.

Ahmet Bulğu ise insan canının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini, kardeşinin hakkını arayacağını ifade ederek, "Böyle adaletsizlik olur mu? İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?" dedi.

Başkonsolos Davaz, AA muhabirine, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirerek, konunun tüm ayrıntılarıyla açıklığa kavuşturulmasını istediklerini ve olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

- Olay

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde yaşayan Mehmet Bulğu (38), pazar günü akşam polis tarafından 4 kurşunla vurularak hayatını kaybetmişti.

Polis, karakol önünde park eden araçlarına Bulğu'nun elindeki sopayla vurduğu, daha sonra kendilerine yönelip "dur" ihtarına uymadığı için vurulduğunu açıklamıştı.

Alman basını ise Bulğu'nun tekbir getirdiği ve terör örgütleriyle bir bağlantısı olabileceğini iddia etmiş ancak Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, savcılık ve polis yaptıkları açıklamalarla bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

