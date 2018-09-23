Alman politikacıların Erdoğan boykotu büyüyor

Muhalefet partilerinden birçok politikacı, Erdoğan için verilecek resmi yemeğe katılmama kararı aldı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı devlet ziyaretine yönelik bazı Alman politikacıların tepkileri sürüyor. Muhalefetteki Sol Parti ve Hür Demokrat Parti'den sonra Yeşiller ve Almanya için Alternatif'ten (AfD) bazı politikacılar da Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle verilecek resmi yemeği boykot edeceklerini bildirdi. Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner de Erdoğan için verilecek davete katılmayacak. Lindner, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Erdoğan propagandasının bir parçası olmak istemediğini" belirtti.

Yeşiller eş başkanları Annena Baerbock ve Robert Habeck ile meclis grup başkanları Katrin Göring-Eckardt ve Anton Hofreiter yemeğe katılmama gerekçelerini, "Türkiye Cumhurbaşkanı ile gerekli diyoloğun sağlanmasına uygun ortamın bu resmi resepsiyon olmadığı, görüşmelerde öncelikli olarak Suriye’ye yönelik tutum ve Türkiye’de muhaliflerin hapse atılması konusunun ele alınması gerektiği" şeklinde açıkladı.