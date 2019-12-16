Alman politikacının "Erdoğan’a hakaret" davası başlıyor

Kılıç, beraatten umutlu olmadığını, gerekirse AİHM’e kadar gideceğini söyledi.Alman Yeşiller partisinden eski milletvekili Memet Kılıç hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla açılan davada ilk duruşma Salı günü görülecek.

Alman dpa haber ajansı, savcılık iddianamesinde Kılıç’ın 2017 yılı Temmuz ayında internetten yayın yapan ABC gazetesine verdiği mülakatta kullandığı bazı ifadelere yer verildiğini ve bu ifadelerin hakaret olarak değerlendirildiğini bildirdi. İfadelerin arasında özellikle "vatan haini" sözüne dikkat çekildiği kaydedildi.

Kılıç iki yıl önceki söz konusu açıklamasında Türk hükümetinin izlediği iç ve dış siyaseti eleştirerek, "Ben Türk kökenli bir politikacı olarak memleketimin bu hâle getirilmesinden büyük üzüntü duyuyorum, bu hâle getirenleri de vatan haini olarak görüyorum" ifadesini kullanmıştı. Kılıç, "Erdoğan'ın Türkiye’ye verdiği zarar kaldırılamayacak bir durum" demişti.

Hem Türk hem Alman vatandaşlığına sahip olan 52 yaşındaki Kılıç ise duruşmaya katılmama kararı aldı. Kendisi de avukat olan Kılıç, dpa’ya yaptığı açıklamada "Avukatımla yaptığım istişare sonucu duruşma için Türkiye’ye gitmeme kararı aldım" dedi. Kılıç, savunmasını Almanya’dan yapabilmesi için avukatının başvuruda bulunacağını da kaydetti.