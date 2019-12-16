HABER

Alman politikacının "Erdoğan’a hakaret" davası başlıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 16.12.2019 22:48 | Son Güncelleme

Yeşiller partisi eski milletvekillerinden Memet Kılıç’a yönelik Cumhurbaşkanına hakaret davasının ilk duruşması Salı günü yapılacak.

Alman politikacının "Erdoğan’a hakaret" davası başlıyor

Kılıç, beraatten umutlu olmadığını, gerekirse AİHM’e kadar gideceğini söyledi.Alman Yeşiller partisinden eski milletvekili Memet Kılıç hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla açılan davada ilk duruşma Salı günü görülecek.

Alman dpa haber ajansı, savcılık iddianamesinde Kılıç’ın 2017 yılı Temmuz ayında internetten yayın yapan ABC gazetesine verdiği mülakatta kullandığı bazı ifadelere yer verildiğini ve bu ifadelerin hakaret olarak değerlendirildiğini bildirdi. İfadelerin arasında özellikle "vatan haini" sözüne dikkat çekildiği kaydedildi.

Kılıç iki yıl önceki söz konusu açıklamasında Türk hükümetinin izlediği iç ve dış siyaseti eleştirerek, "Ben Türk kökenli bir politikacı olarak memleketimin bu hâle getirilmesinden büyük üzüntü duyuyorum, bu hâle getirenleri de vatan haini olarak görüyorum" ifadesini kullanmıştı. Kılıç, "Erdoğan'ın Türkiye’ye verdiği zarar kaldırılamayacak bir durum" demişti.

Hem Türk hem Alman vatandaşlığına sahip olan 52 yaşındaki Kılıç ise duruşmaya katılmama kararı aldı. Kendisi de avukat olan Kılıç, dpa’ya yaptığı açıklamada "Avukatımla yaptığım istişare sonucu duruşma için Türkiye’ye gitmeme kararı aldım" dedi. Kılıç, savunmasını Almanya’dan yapabilmesi için avukatının başvuruda bulunacağını da kaydetti.

"Beraat edebileceğime inanmıyorum"

Davanın sonucu konusunda iyimser olmadığını belirten Kılıç, "Türkiye’de beraat edebileceğime inanmıyorum" dedi. Karlsruhe ve Ankara barolarına kayıtlı avukat Kılıç, dava sonucunun Türkiye’de ve Almanya’da mesleğini devam ettirebilmesini etkileyebileceğine işaret ederek, gerekirse davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) kadar götüreceğini kaydetti.

2009-2013 yılları arasında Yeşiller partisinden milletvekili olarak görev yapan ve halen Heidelberg'de avukat olarak çalışan Memet Kılıç, siyasi faaliyetlerini de sürdürüyor. Kılıç'ın siyasi faaliyetleri arasında Federal Göç ve Uyum Konseyi Başkanvekilliği ile Baden-Württemberg eyaletinde Yeşiller partisinin Göç ve İltica Çalışma Grubu sözcülüğü de bulunuyor.

Kılıç Eylül ayında yaptığı açıklamada, hakkında açılan davadan, Türkiye'de yaşayan yeğenine tebligat gitmesi üzerine bir ay kadar önce haberdar olduğunu söylemiş, "Alman bir siyasetçi hakkında Türkiye'de dava açıldığını daha önce duymadım" demişti.

DW,dpa/BK,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Sırf siparişi gecikti diye... Şoke eden anlar!Sırf siparişi gecikti diye... Şoke eden anlar!
‘Rıza Sarraf Nerede?’‘Rıza Sarraf Nerede?’
Erdoğan: Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz, Türk milletinin temsilcisidirErdoğan: Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz, Türk milletinin temsilcisidir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi duyurmuştu!

Erdoğan müjdeyi duyurmuştu!

Bakan Kasapoğlu şaşıp kaldı! Masasına bırakıp gitti

Bakan Kasapoğlu şaşıp kaldı! Masasına bırakıp gitti

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Tarihi anlaşma TBMM'de kabul edildi

Tarihi anlaşma TBMM'de kabul edildi

'MEB 830 Suriyeli öğretmen atadı' iddialarına yanıt!

'MEB 830 Suriyeli öğretmen atadı' iddialarına yanıt!

HDP’li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi

HDP’li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış

ABD’nin Türkiye yaptırımlarının arkasından BAE çıktı!

Senatör Graham, Trump'ın Afganistan'dan asker çekileceğini açıklayacağını duyurdu

O iddia doğru çıktı! Trump duyuracak: 4 bin asker...

Hindistan polisinden protestoculara sert müdahale

Hindistan polisinden protestoculara sert müdahale

Hollanda'da kadın sünneti artıyor!

Hollanda'da kadın sünneti artıyor!

İsviçre’de Erdoğan’a coşkulu karşılama

İsviçre’de Erdoğan’a coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.