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Alman Sağlık Bakanından "gargara" tavsiyesi

09.12.2020 12:07 | Son Güncelleme:
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Alman Sağlık Bakanından "gargara" tavsiyesi

Alman Sağlık Bakanı, bilimsel olarak kanıtlanmamasına rağmen gargaranın virüse karşı yararlı olabileceğini söyledi.

Almanya'da korona ölümleri 590 kişiyle zirve noktasına ulaştı.Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüs salgınının mevcut önlemlere rağmen hızını kesmemesi üzerine bir dizi tavsiyelerde bulundu. Neue Osnabrücker Zeitung adlı gazeteye konuşan Spahn, vatandaşlardan Noel'de yurt içi seyahatlerden kaçınmalarını istedi.

Bu dönemde aile bireylerinin bir araya gelmeleri için yasaların esnetilmesini doğru bir uygulama olarak görmediğini ifade eden Bakan Spahn, "Zira Covid-19 aile içinde de hızla tehlikeli olabilir" dedi.

Alman Sağlık Bakanı, özel alanda koronavirüsün bulaşma riskini asgariye indirmek açısından gargaranın yararlı olabileceğini de söyledi.

Spahn, “Bilimsel olarak henüz kanıtlanmış değil. Ancak arkasında yatan fikir, alkol içinde çözülmüş uçucu yağlarla ve hatta sofra tuzuyla gargara yapılmasının ağız ve boğazdaki viral birikimi azaltacağı düşüncesi“ diye konuştu. Spahn kendisinin düzenli olarak gargara yaptığını da vurgulayarak "En azından bir zararı kesinlikle olmaz" dedi.

Ölüm vakalarında en yüksek sayıya ulaşıldı

Öte yandan Almanya'da koronavirüse bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış sürüyor. Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde koronavirüs nedeniyle 590 kişinin daha öldüğü bildirildi. Bu rakam, pandeminin başlangıcından bu yana 24 saatlik dilim içinde gerçekleşen en yüksek ölüm vakasına işaret ediyor. Ülkede şimdiye kadar 19 bin 932 kişi koronavirüsle ilişkili hastalıklardan ötürü hayatını kaybetti.

dpa/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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