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Alman Sanayiciler Birliği: Rusya ambargodan sert darbe alacak

31.05.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman Sanayiciler Birliği, Avrupa Birliği’nin aldığı Rus petrolüne ambargo kararını desteklediğini açıkladı.

Alman Sanayiciler Birliği: Rusya ambargodan sert darbe alacak

Alman Sanayiciler Birliği (BDI) Avrupa Birliği’nin (AB) Rus petrolüne ambargo kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. BDI Başkanı Siegfried Russwurm, kararın arkasında olduklarının altını çizerek, savaştan dolayı "Avrupalılardan çok saldırgan tarafı cezalandıracak, yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek, hedefe yönelik ve uzun vadeli uygulanabilecek yaptırımların gerektiğini" ifade etti.

En önemli gelir kaynağı petrol olan Rusya’nın ambargodan dolayı sert bir darbe alacağını savunan BDI Başkanı Russwurm, "atılan bu olağanüstü etkili adıma" Alman şirketlerinin haftalardan bu yana hazırlandığını ifade etti. Russwurm ayrıca, söz konusu petrol ambargosu uygulanırken AB içinde rekabet açısından olumsuz gelişmeler yaşanmamasına dikkat etmenin de önemli olduğunu vurguladı.

İthalat yıl sonuna kadar yüzde 90 azaltılacak

AB'nin kararı, kısmi bir ambargo anlamına geliyor. Pazartesiyi salıya bağlayan gece alınan karara göre, Macaristan’ın itirazları nedeniyle ilk etapta yalnızca deniz yoluyla yapılan petrol ithalatı durdurulacak. Boru hatlarıyla gelen petrolün ithalatı ise devam edecek. Ancak Almanya ve Polonya bu yolla yapılan ithalatı da en fazla yıl sonuna kadar devam ettirme kararı aldı. AB, Rusya'dan petrol ithalatının üçte ikisini deniz yoluyla, üçte birini ise boru hattıyla temin ediyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, altıncı yaptırım paketinin kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, konu üzerinde uzlaşabilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etmiş ve bu yolla, Rusya'dan AB'ye petrol ithalatının yıl sonuna kadar yüzde 90 civarında efektif bir şekilde azaltılacağını belirtmişti.

AFP,dpa / SÖ,ET

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Rusya Ukrayna
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