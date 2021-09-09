Alman Savcılardan Maliye ve Adalet Bakanlıklarına Baskın

Almanya’da Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’na savcılar tarafından baskın düzenlendi. Baskın, Mali İstihbarat Birimi’yle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında düzenlendi.

Davanın konusu, ülkeden Afrika’ya yapılan bazı ödemelerin şüpheli olduğu yönündeki iddialarla ilgili. Maliye Bakanlığı bünyesindeki Mali İstihbarat Birimi yetkililerine bu iddiaları görmezden gelmeleri talimatı verilip verilmediği inceleniyor.

Sosyal Demokrat Maliye Bakanı Olaf Scholz’un idaresi altındaki Mali İstihbarat Birimi’ne yönelik baskın, aynı zamanda 26 Eylül seçimleri için başbakan adayı olan Scholz’un seçimde galip gelme olasılığının yükseldiği bir dönemde düzenlendi.

Scholz, milletvekillerinin eleştirilerini reddediyor ancak Scholz yönetimindeki bakanlığın, Almanya’da tarihin en büyük şirket yolsuzluğunda batan Wirecard ile ilgili sorunları önceden tespit edememiş olması da ülkedeki mali denetimin güvenilirliğine gölge düşürdü.

Kampanya ziyaretleri sırasında Potsdam’da konuşma yapan Scholz bir taraftan savcıların soruşturmaya yönelik sorularını yazılı olarak da aktarabileceklerini hatırlatarak düzenlenen baskına tepki gösterdi, bir taraftan da bakanlığa bağlı Mali İstihbarat Birimi’nin etkisini arttırabilme amacıyla personel sayısını 165’ten 500’e çıkardığına vurgu yaptı.

Soruşturma altındaki kurumdan henüz resmi bir yanıt gelmedi.

Almanya Mali İstihbarat Birimi’nin şüpheli para transferleriyle ilgili onbinlerce ihbar aldığı ancak bunları takip edemediği iddiaları son dönemde gündemdeydi. Reuters haber ajansına konuşan Alman bir yetkili, kurumun bu durum karşısında, sadece “uyarı ve ihbarları almamak için faks makinesi kullanmaktan vazgeçtiğini” ileri sürdü.

Savcılıktan bir sözcünün açıklamasına göre, Mali İstihbarat Birimi’nin, 2018-2020 yılları arasında milyonlarca dolarlık şüpheli para transferiyle ilgili bir inceleme başlatmadığı yönündeki şikayetlerin ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcılar, bankaların Mali İstihbarat Birimi’ne bazı para transferlerinin silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve terör finansmanı amacıyla kullanılmış olabileceği yolundaki uyarılarına rağmen bu ihbarları dosyalamakla yetindiği ve polise bildirmediğini söylüyor.

Savcılar, Mali İstibarat Birimi, kara para aklamayı önleme faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlendiğinden bu yana şüpheli işlemlerle ilgili kayıtların azaldığını da söylüyor.

