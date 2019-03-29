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Alman Savcılığı, Germania CEO’su Balke hakkında soruşturma başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 16:31 | Son Güncelleme

Almanya’nın en büyük özel havacılık firmalarından Germania Hava Yolları’nın geçtiğimiz aylarda iflasının ardından, mağdur ettiği on binlerce yolcu için için son umut da tükenirken, Alman savcıları şirketin CEO’su Karsten Balke hakkında da iflas sürecinde bilet satışı yapmak iddiası ile soruşturma başlattı.Almanya, İsviçre ve Türkiye dahil birçok ülkeye uçuş gerçekleştiren Germania Havayolları’nın iflasının ardından, seyahat acentalarının ön bilet satışı yaptığı on binlerce yolcu mağdur oldu.

Alman Savcılığı, Germania CEO’su Balke hakkında soruşturma başlattı

Almanya’nın en büyük özel havacılık firmalarından Germania Hava Yolları’nın geçtiğimiz aylarda iflasının ardından, mağdur ettiği on binlerce yolcu için için son umut da tükenirken, Alman savcıları şirketin CEO’su Karsten Balke hakkında da iflas sürecinde bilet satışı yapmak iddiası ile soruşturma başlattı.
Almanya, İsviçre ve Türkiye dahil birçok ülkeye uçuş gerçekleştiren Germania Havayolları’nın iflasının ardından, seyahat acentalarının ön bilet satışı yaptığı on binlerce yolcu mağdur oldu. İflasın ardından, iflas yöneticisi Rüdiger Wienberg atanmıştı. Germania Hava Yolları’nı krizden kurtarmak isteyen Air Berlin yöneticisi Joachim Hunold ve girişimci Hans Rudolf Wöhrl kurtarıcı olarak oyuna girdi ancak anlaşma sağlanamadı. İflas yöneticisi Wienberg, son görüşmelerin de sonuçsuz kaldığını duyurdu.

Soruşturma başlatıldı
Berlin savcılığı çok sayıda mağdurun, Germania Havayolları Yöneticisi (CEO) Karsten Balke hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, Balke hakkında iflas sürecinde bilet satışı yapmaktan iflas ve sahtekarlık soruşturması başlattı. Balke ise kendine yönelik iddiaları kabul etmedi.

Türk yolcular mağdur
Germania, Adana, Antalya, Balıkesir-Edremit, Ankara, Gaziantep, Hatay, İstanbul-Atatürk, Zafer (Kütahya-Afyon-Uşak), Malatya, Elazığ, Trabzon, Zonguldak, Samsun, Gazipaşa, Dalaman, Bodrum ve Kayseri hatlarında uçuş gerçekleştiriyordu. İflasın ardından bu şehirlere uçmak isteyen on binlerce Türk yolcu da mağdur oldu.
Öte yandan bin 700 çalışanı bulunan şirket geçtiğimiz yıl 370 milyon euro ciro yapmıştı.

Alman Savcılığı, Germania CEO’su Balke hakkında soruşturma başlattı

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