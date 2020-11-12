HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Alman Savunma Bakanı: Değişime ayak uydurmamız gerekiyor

Alman Savunma Bakanı: Değişime ayak uydurmamız gerekiyor

12.11.2020 14:04 | Son Güncelleme

Alman ordusu Bundeswehr, 65’inci kuruluş yıldönümünü, teçhizat yetersizliği ve zamana uyum tartışmalarının gölgesinde kutluyor.

II. Dünya savaşının sona ermesinden 10 yıl sonra 12 Kasım 1955'te kurulan Alman ordusu Bundeswehr için bugün başkent Berlin'de tören düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki tören öncesinde ARD televizyonuna konuşan Savunma Bakanı Annegret Kramp- Karrenbauer, 65'inci kuruluş yıldönümü kutlanan ordunun, günün gereksinimlerine uygun bir donanıma sahip olmadığını söyledi.

Bakan, "Çevremizdeki dünya, koşullar değişiyor ve savunmamızı ayakta tutabilmemiz için bizim de bu değişime ayak uydurmamız gerekiyor" dedi.

Alman ordusunun geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Hrıstiyan Demokrat politikacı, uluslararası terörle mücadele operasyonları ile ilgili olarak, "Almanya yeteneklerini ortaya koymayı vaat etti ve bu vaatleri yerine getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Modernize edilmeli

Savunma Bakanı, silah sistemlerinin yeni tehditler göz önünde bulundurularak modernize edilmesi gerektiğini belirterek, ekipman ve teçhizat yeniliklerinin yanı sıra taktik ve stratejik düzenlemelere de gidilmesinin önemine vurgu yaptı.

ABD'nin Almanya'dan savunma harcamalarını artırmasını talep etmesiyle ilgili olarak da konuşan Kramp-Karrenbauer, "Daha fazlasını yapmalıyız ve bunu bir ABD Başkanı için değil, kendi güvenliğimiz için yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan, "Vatandaşların korunması devletin temel görevidir " dedi.

"Alman ordusu mevcut haliyle yetersiz"

Federal hükümetin eski ordu sorumlusu Hans-Peter Bartels de ordunun mevcut haliyle yetersiz olduğunu savundu.

Özellikle askeri teçhizat konusundaki noksanlara dikkat çeken Bartels, "Mevcut teçhizatın sadece bir kısmı kullanılabilecek durumda" dedi.

Sosyal demokrat politikacı, Hamburg'dan yayın yapan Norddeutsche Rundfunk'a (NDR) yaptığı açıklamada, "Acilen yeniden kontrol edilmesi gerekiyor. Bu da yeni, modern cihazların satın alınması ve stokların yenilenmesi gerektiği anlamına geliyor" diye konuştu.

Bartels, Alman ordusununAvrupa savunma ittifakına daha fazla katkıda bulunmasının tek yolunun bu olduğunu vurguladı.

Almanya'nın NATO'nun yüzde ikilik savunma harcamaları hedefine uymasının da önemli olduğunu ifade eden Bartels, "Bu düşünülemez bir miktar da değil" ifadesini kullandı. SPD'li politikacı, bu oranın Soğuk Savaş sırasında yüzde beş olduğunun altını çizdi. 2014 yılında Galler'de düzenlenen NATO zirvesinde üye ülkeler savunma harcamalarını GSYİH'larının en az yüzde 2'si oranına yükseltmeyi taahhüt etmişti.

dpa / TY, BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi? 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi?
Ermenistan'dan uçuşa yasak bölge kararı!Ermenistan'dan uçuşa yasak bölge kararı!
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
En Çok Okunan Haberler
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
Yer: İstanbul! Temizlik görevlisi fark etti, polis ekipleri sevk edildi
Yer: İstanbul! Temizlik görevlisi fark etti, polis ekipleri sevk edildi
Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor
Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor
İçeri giren çıkmadı! Mahallelinin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı
İçeri giren çıkmadı! Mahallelinin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber!
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber!
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
'Panter mi o?' Endişeli halk panter avına çıktı
'Panter mi o?' Endişeli halk panter avına çıktı
Golan Tepeleri’nde Kral Davut dönemine ait bir kale keşfedildi
Kral Davut dönemine ait bir kale keşfedildi!
Lavrov: Türk gözlemciler Dağlık Karabağ'a girmeyecek
Lavrov: Türk gözlemciler Dağlık Karabağ'a girmeyecek
Meksika'da belediye başkanı öldürüldü
Belediye başkanının cesedi bulundu!
Ermenistan ve Dağlık Karabağ uçuşa yasak bölge ilan edildi
Ermenistan'dan uçuşa yasak bölge kararı!
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Artık i**e ülkesi olmayı bırakalım
Bolsonaro: Artık i**e ülkesi olmayı bırakalım
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.