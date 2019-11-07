Alman Savunma Bakanı ülkesinin yeni güvenlik politikalarını tartışmaya açtı

BERLİN (AA) - Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, ülkesinin askeri konularda yurt dışında daha fazla inisiyatif alması gerektiğini söyledi.

Karrenbauer, Münih'teki Silahlı Kuvvetler Üniversitesinde yaptığı konuşmada, Almanya'nın yeni güvenlik politikaları çalışmalarını tartışmaya açtı.

Alman Bakan, "Çıkarlarımız gereği askeri konularda yurt dışında daha fazla rol almalıyız. Bizim gibi büyük, ekonomik ve teknolojik gücü yüksek, jeostratejik konumdaki bir ülke gelişmelere kenarda kalıp seyirci kalamaz, aksine dahil olması gerekir.'' dedi.

Almanya'da Ulusal Güvenlik Konseyi kurulmasını öneren Karrenbauer, bunun askeri, diplomatik, iç güvenlik ile ekonomik ve ticari konularda bir koordinasyon sağlanması açısından faydalı olacağını belirtti. Karrenbauer, Ulusal Güvenlik Konseyi ile kriz anlarına daha fazla etkin olunabileceğini ve daha hızlı reaksiyon gösterilebileceğini de savundu.

Almanya'da güvenlik politikası tartışmalarının başlamasının lüzumuna işaret eden Karrenbauer, ''Ülkemizde açık ve kamusal tartışmalara ihtiyaç var. Hep birlikte Alman güvenlik ve savunma politikaları üzerine konuşmalıyız." ifadesini kullandı.