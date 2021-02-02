Alman Savunma Bakanı: Zor konular da konuşuldu

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile bugün Berlin'de bir görüşme gerçekleştirdi.

Kramp-Karrenbauer, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğuna vurgu yaparak iki müttefik ülke olan Almanya ve Türkiye arasında diyalog ve dengenin İttifak açısından hayati önem taşıdığını belirtti. Alman Bakan, NATO'nun güneydoğu kanadında istikrarın her iki ülkenin de ortak çıkarı olduğunu vurguladı.

Her iki ülkenin de Kosova'daki KFOR ve Afganistan'daki "Kararlı Destek" gibi misyonlarda yer aldığına işaret eden Kramp-Karrenbauer, Türkiye'nin "Avrupa'nın güvenliğine büyük katkı sağlayan güvenilir ve yakın bir ortak olduğunu" söyledi.

"Akar'ın ziyareti iyi bir sinyal"

Almanya'nın Doğu Akdeniz'de Türkiye ile AB ülkeleri Yunanistan ve Kıbrıs arasında yaşanan gerilimde arabuluculuk faaliyetlerini yoğunlaştırdığı bir döneme denk gelen görüşmede, yeni gerginliklerin önlenmesi öne çıktı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmede "zor" konuların da gündeme geldiğini belirten Kramp-Karrenbauer, Akar'ın ziyaretini "iyi bir sinyal" diye nitelendirdi.