Alman Savunma Bakanı'ndan Kıbrıs'a destek vurgusu

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Doğu Akdeniz’de Türkiye ile yaşanan gerilimde Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ne destek veren açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Limasol limanında konuşlandırılan Alman askerlerini ziyaret eden Kramp-Karrenbauer, “Yunanistan ve Kıbrıs ile dayanışma içinde olduklarının” altını çizdi.

Alman Bakan Doğu Akdeniz’i işaret ederek, “Burası kuşkusuz ihtiyacımız olan enerjiyi sağlamak için gereken yeraltı kaynakları açısından zengin bir bölge, bu nedenle bölgede birçok kesimin büyük ekonomik çıkarı mevcut” şeklinde konuştu. Doğu Akdeniz’e ilişkin sorunun "devletlerarası hukuk ve deniz hukuku temelinde” çözülmesi gerektiğini belirten Kramp-Karrenbauer, Türkiye’ye bu hukuki çerçeveyi kabul etmesi çağrısında bulundu. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi’nin doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye yaptırımlar öngören çerçeve belgeyi kabul ettiğine işaret eden Alman Bakan, bu belgenin “içinin temkinli bir şekilde doldurulması” gerektiğini belirtti.