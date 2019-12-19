HABER

Alman Savunma Bakanı'ndan Kıbrıs'a destek vurgusu

DÜNYA HABERLERİ  | 19.12.2019 19:27 | Son Güncelleme

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Türkiye’nin sondaj faaliyetleri nedeniyle Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimde Yunanistan ve Kıbrıs ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Alman Savunma Bakanı'ndan Kıbrıs'a destek vurgusu

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Doğu Akdeniz’de Türkiye ile yaşanan gerilimde Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ne destek veren açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Limasol limanında konuşlandırılan Alman askerlerini ziyaret eden Kramp-Karrenbauer, “Yunanistan ve Kıbrıs ile dayanışma içinde olduklarının” altını çizdi.

Alman Bakan Doğu Akdeniz’i işaret ederek, “Burası kuşkusuz ihtiyacımız olan enerjiyi sağlamak için gereken yeraltı kaynakları açısından zengin bir bölge, bu nedenle bölgede birçok kesimin büyük ekonomik çıkarı mevcut” şeklinde konuştu. Doğu Akdeniz’e ilişkin sorunun "devletlerarası hukuk ve deniz hukuku temelinde” çözülmesi gerektiğini belirten Kramp-Karrenbauer, Türkiye’ye bu hukuki çerçeveyi kabul etmesi çağrısında bulundu. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi’nin doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye yaptırımlar öngören çerçeve belgeyi kabul ettiğine işaret eden Alman Bakan, bu belgenin “içinin temkinli bir şekilde doldurulması” gerektiğini belirtti.

Yaptırımlar öngören çerçeve belge

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye’yi Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki haklarını ihlal etmekle suçluyor. AB Dışişleri Bakanları 11 Kasım’da Türkiye’ye seyahat yasakları ve varlıkların dondurulması gibi yaptırımlar öngören yasal çerçeve üzerinde anlaşmaya varmış ve yaptırım uygulanacak kişilerin isimlerinin sonra belirlenmesine karar verilmişti.

Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile 27 Kasım’da imzaladığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat da AB’nin eleştirilerine yol açıyor. Geçen hafta toplanan AB liderler zirvesinde söz konusu mutabakat, “deniz hukukuna aykırı” olarak nitelendirilmiş ve anlaşmanın “üçüncü devletlerin haklarını ihlal ettiği” belirtilmişti.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin lideri ve Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, iki günlük Kıbrıs Cumhuriyeti ziyareti kapsamında dün de mevkidaşı Savvas Angelidis ile bir araya gelmiş ve ardından Limasol limanında konuşlu Alman askerleri ile akşam yemeği yemişti. Lübnan kıyılarında güvenliğin sağlanması ve silah kaçakçılığının engellenmesini hedefleyen UNIFIL misyonu çerçevesinde yaklaşık 150 Alman askeri görev yapıyor.

AFP,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşınızın düşmemesi için... Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşınızın düşmemesi için...
‘Türkiye’nin Kimyasal Silah Kullanıp Kullanmadığı Araştırılsın’‘Türkiye’nin Kimyasal Silah Kullanıp Kullanmadığı Araştırılsın’
Moskova'da hareketli dakikalar! Ölüler varMoskova'da hareketli dakikalar! Ölüler var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Erdoğan: 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

Erdoğan: 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Doğa Koleji satıldı iddiası!

Doğa Koleji satıldı iddiası!

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'nın başkenti Moskova'da FSB merkezi yakınlarında silah sesleri!

Moskova'da hareketli dakikalar! Ölüler var

Mafyaya yönelik operasyonda 334 kişi yakalandı

Mafyaya yönelik operasyonda 334 kişi yakalandı

O anlar Trump'ın azil oylamasına damga vurdu!

O anlar Trump'ın azil oylamasına damga vurdu!

Kraliçe meclisi açtı: İlk hedef Brexit!

Kraliçe meclisi açtı: İlk hedef Brexit!

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması

Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması

Mahkeme 'sözlü tacizi' ifade özgürlüğü kapsamında saydı

Mahkeme 'sözlü tacizi' ifade özgürlüğü kapsamında saydı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.