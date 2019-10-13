Alman savunma bakanından Türkiye'ye uyarı

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye'yi Suriye'de kalıcı bir işgal gücü olmaması konusunda uyardı. Aynı zamanda Almanya'da koalisyon hükümetinin büyük ortağı CDU'nun (Hristiyan Demokrat Birlik) Genel Başkanı olan Kramp-Karrenbauer, "Türkler bir NATO müttefiki. NATO da değerleri olan bir birlik" ifadesini kullandı. NATO üyelerinin bu değerler doğrultusunda dünya barışının istikrarsızlığına değil, güçlendirilmesine katkıda bulunması gerektiğini dile getiren savunma bakanı, Türkiye'nin askeri harekatı ile ilgili olarak da, "Türkiye'nin, Kuzey Suriye'de bir işgal gücü olarak kalma planına yönelik işaret varsa, buna açık bir yanıt vermek zorundayız. Böyle bir şey olamaz" dedi.

MSB açıklaması

Öte yandan Türkiye'nın "Barış Pınarı" olarak adlandırdığı harekatın beşinci gününde çatışmalar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, şu ana dek 480 YPG üyesinin etkisiz hale getirildiği, Türkiye tarafında ise, sınırın diğer tarafından yapılan havan saldırılarında 18 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada ayrıca Tel Abyad ilçesinin batısı ile Suluk beldesinin YPG milislerinden "kurtarıldığı" ve şu ana dek 24 Kürt milisin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim olduğu duyuruldu.