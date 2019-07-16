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Alman silah sevkiyatında Türkiye ilk sırada

16.07.2019 11:07 | Son Güncelleme

Türkiye, Almanya’dan silah sevkiyatı yapılan ülkeler listesinde başı çekti.

Alman silah sevkiyatında Türkiye ilk sırada

Türkiye 2019’un ilk dört ayında Almanya’dan "donanma alanında" 184 milyon 100 bin euro değerinde teçhizat teslim aldı.Türkiye, Almanya'dan silah sevkiyatı yapılan ülkeler listesinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük arayla başı çekti. Alman Federal Meclisi Sol Parti Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen'in soru önergesine Almanya Ekonomi Bakanlığından gelen yanıta göre, Almanya'dan Türkiye'ye bu yılın ilk dört ayında 184 milyon 100 bin euro değerinde silah sevkiyatı gerçekleşti. Böylece Türkiye'ye yapılan sevkiyat, ilk dört ayda toplam Alman silah sevkiyatının yüzde 60'ını oluşturdu.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre, Türkiye'ye bu dönemde sadece donanma alanında sevkiyat yapıldı. Türkiye'nin, özellikle Alman şirketi ThyssenKrupp Denizcilik Sistemleri'nin (TKMS) katılımıyla Türkiye'de üretilen 214 sınıfı denizaltı için malzeme satın aldığı tahmin ediliyor. Alman hükümeti bu yapı malzemelerinin Türkiye'ye sevkiyatını 2009 yılında onaylamış ve 2 milyar 490 milyon euroluk Hermes kredisiyle satışına da güvence vermişti.

Alman silah şirketlerinin ülke dışına silah ve askeri malzeme satışı için Alman hükümetinden onay alması gerekiyor. Hermes kredileri ise Alman ürünlerinin ihracatını garantiye alan bir tür devlet güvencesi. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin ardından Türkiye'nin Hermes güvencesi ile silah ve askeri malzeme satın almasına sınırlama getirilmişti. Ancak geçen yıl daha önce izni verilen silah satışlarının sevkiyatı devam etti. Almanya'dan Türkiye'ye geçen yıl 242 milyon 800 bin euro değerinde silah sevkiyatı gerçekleşti. Bu rakam da geçen yıl Alman silah ihracatının yaklaşık üçte birini oluşturdu.

Satış izinleri arttı

Alman hükümetinin Türkiye için verdiği silah satışı izinleri de iki yıllık greileme döneminin ardından yeniden yükseliş eğilimi gösteriyor. Yeşiller Partisi'nden Omid Nouripour'un bir soru önergesine Alman Ekonomi Bakanlığının verdiği yanıta göre de Alman hükümeti bu yıl 5 Haziran'a dek Türkiye için 23 milyon 300 bin euroluk silah satışına yeşil ışık yaktı. Bu rakam, 2018 yılı bütününde Alman hükümetinin onayladığı 12 milyon 900 bin euroluk satış izninin neredeyse iki katı.

Almanya'dan Türkiye'ye yapılan silah satışını eleştiren Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de AB'nin yasa dışı olarak nitelendirdiği sondaj faaliyetlerine dikkat çekerek "Türkiye'nin AB üyesi Kıbrıs'a yönelik agresif politikasına rağmen Alman hükümetinin bu savaş silahlarını Erdoğan'ın donanmasına göndermesi büyük bir sorumsuzluk" ifadesini kullandı. Dağdelen, Kıbrıs'a karşı Alman silahlarının kullanılması durumunda Almanya'nın da suç ortağı olacağını savundu.

dpa/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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