Alman Şirkete ‘CHP’lileri Dinlemek İçin Casus Yazılım’ Suçlaması

Konuyla ilgili olarak ‘AccessNow’ adlı bilişim hakları grubu tarafından kaleme alınan ve Münih Savcısı’nın da üstlendiği detaylı raporda, casus yazılımının "Adalet Yürüyüşü" eyleminin katılımcılarına, yürüyüşle ilgili güncel gelişmeleri aktaracağı öne sürülen sahte Twitter hesapları üzerinden önerilen bir uygulamanın indirilmesi sonrasında yüklendiği öne sürülüyor. Rapora göre, casus yazılım, cep telefonlarındaki bütün görüşmeleri, elektronik postaları, WhatsApp ve Viber üzerinden iletişimi takip ederek, bilinmeyen bir merkeze yönlendirdi. Casus yazılımın, Türkiye’ye nasıl ulaştırıldığı, hangi kuruma ya da kime satıldığı soruları şimdiye dek cevaplanmadı. Kendi internet sitesinde "dünya çapında polis ve istihbarat örgütlerine ürün satıldığını" vurgulayan FinFisher’den iddialarla ilgili şimdiye dek bir açıklama yapılmadı.

Alman basınında çıkan haberlerde, ‘FinSpy’ programının 2017 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından düzenlenen ve üç hafta süren "Adalet Yürüyüşü" sırasında CHP'li vekillerin ve başka katılımcıların cep telefonlarına bulaştırıldığı, yazışma ve konuşmaların anında takip edildiği iddia edilmişti.

CHP’li milletvekillerinin başvurusuyla “yasadışı dinleme” soruşturması

Alman basınında çıkan haberler sonrasında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz gerekirse Alman hükümeti aleyhine Almanya'da dava açacağız. Bizi dinlemişler, sanıyorlar ki bir şey bulacaklar. Vallahi bir şey yok. Onlar da biliyorlar" diye konuşmuştu. Geçen Ağustos ayında da, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘FinSpy’ üzerinden telefonlarının dinlendiği şüphesiyle savcılığa başvuran 40 CHP milletvekilinin yaptığı başvuru üzerine "yasadışı dinleme" soruşturması başlattı. Bir grup CHP’li milletvekili, daha önce eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a başvurarak, iddiaların üzerine gidilmesini talep etmişti.

Federal Hükümet: “iddialar soruşturulacak”

Konu Alman Federal Meclisi’nin gündemine de taşındı. Göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin "Türk muhalefetinin Alman casus yazılımı desteğiyle izlenmesi" başlıklı soru önergesine, Federal Hükümet 17 Temmuz 2018’decevap verdi. Yanıtta, FinFischer’in hükümete 2015 yılından bu yana Türkiye’ye ihracat izni için herhangi bir başvurusunun bulunmadığı belirtilirken, iddialarının soruşturulacağı ve dava konusu olup olmayacağına savcılığın karar vereceği açıklanmıştı.

Avrupa Birliği (AB), 2015 sonrasında üye ülkelerde insan haklarını ihlal edebilecek casus ekipman satışını kısıtlarken, Almanya söz konusu teknolojilerin üçüncü ülkelere satılmasını Federal Ekonomi Bakanlığı’nın özel iznine bağlamıştı.

