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  4. Alman şirketinden korona aşısı için yeni hedef

Alman şirketinden korona aşısı için yeni hedef

17.06.2020 14:41 | Son Güncelleme

Alman şirketi CureVac, yürüttüğü aşı çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Alman şirketinden korona aşısı için yeni hedef

Şirket, koronavirüs aşısını 2021 yılının ortalarında piyasaya sürmeyi hedefliyor.Koronavirüs aşısı bulmak için araştırmalarını sürdüren Alman biyoteknoloji şirketi CureVac bu çalışmalarda geldiği noktaya dair açıklamada bulundu.

Video konferans aracılığıyla açıklama yapan şirket, 2021 yılının ortalarında piyasaya bir koronavirüs aşısı sürmesinin mümkün olabileceğini duyurdu.

Aynı video konferansa, Almanya'da aşıların lisanslandırılmasından sorumlu Paul Ehrlich Enstitüsü'nün (PEI) Başkanı Klaus Cichutek de katıldı. Almanya Sağlık Bakanlığına bağlı olan enstitünün başkanı Cichutek, CureVac'ın önümüzdeki yılın başlarında onay için başvuru yapabilecek noktaya gelmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Alman devleti de şirket hissedarı

Alman devleti geçtiğimiz günlerde CureVac'ın hisselerinin yüzde 23'ünü satın almıştı. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier devlete ait kalkınma bankası KfW'nin, şirketin hisse senetlerini 300 milyon euro karşılığında satın aldığını açıklamıştı.

Trump yönetiminin geçen Mart ayında CureVac'ın üzerinde çalıştığı aşının sadece ABD'de kullanıma sunulması için 1 milyar dolar teklif ettiği yönündeki haberler, Alman hükümetinin tepkisini çekmişti. Ekonomi Bakanı Altmaier o dönem ARD televizyonuna yaptığı açıklamada "Almanya satılık değildir" demişti.

İngiltere merkezli danışmanlık şirketi Ernst & Young'ın yaptığı araştırmaya göre, koronavirüse karşı etkili bir aşı bulunması için şu an dünya genelinde 160'tan fazla çalışma yürütülüyor. Tedavi amaçlı ilaç çalışmalarının sayısı ise 240'ın üzerinde. Piyasaya sürülen koronavirüs testlerinin sayısı da 700'ü geçti.

Uzmanlar aşıyı geliştiren şirketin milyarlarca dolarlık kazanç elde edeceğini tahmin ediyor. Üzerinde çalışılan ilaçlardansa sadece birkaçının piyasaya çıkabileceği görüşü hâkim.

DW,rtr/CÖ,TY

©️Deutsche Welle Türkçe

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